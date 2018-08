Sociedad

Polémica en Twitter

Arturo Pérez-Reverte sobre Moratinos: 'Es un perfecto mierda'

Redacción

27/10/2010

Critica la forma en que el ex ministro cedió su cartera. "Se es un mierda cuando uno demuestra que no sabe irse; a la política se va llorado de casa", dijo en un comentario publicado en Twitter.

El escritor Arturo Pérez-Reverte publicó el pasado sábado el siguiente mensaje en la red social Twitter: «Por cierto, que no se me olvide. Vi llorar a Moratinos. Ni para irse tuvo huevos», en referencia al acto en el que Moratinos cedió la cartera de Exteriores a Trinidad Jiménez, una despedida en la que el ya ex ministro se emocionó.

Este polémico comentario generó una cascada de reacciones en Twitter. En la mayoría de ellos se tachaba a Pérez-Reverte de machista, una acusación que el escritor trató aclarar.

"Vamos a explicárselo a los que no saben leer sino con orejeras y ven machistas bajo cada tecla. No se es menos hombre por llorar. Nadie habla de eso. Se es un mierda cuando uno demuestra públicamente que no sabe irse. De ministro o de lo que sea. Moratinos adornó su retirada con un lagrimeo inapropiado. A la política y a los ministerios se va llorado de casa. Luego Moratinos, gimoteando en público, se fue como un perfecto mierda», subrayó.