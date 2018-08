Sociedad

Protesta en la red

20 webs de descargas cierran en protesta por la 'Ley Sinde'

Redacción

19/12/2010

Páginas como 'Cinetube', 'Series Yonkis' o 'El Rincón de Jesús' han redirigido a los usuarios al portal 'No al cierre de webs' un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento.

Más de una veintena de páginas webs han cerrado a lo largo del día de hoy como protesta ante la posible aprobación el próximo martes de la disposición conocida como ''Ley Sinde'', una medida que convertirá a Internet "en una tele más, al servicio del poder".

''Cinetube'', ''Series Yonkis'', ''El Rincón de Jesús'', ''Cine Gratis'' o ''Por descarga directa'' han sido algunos de los participantes de esta iniciativa, que en la mayor parte de los casos redirigen a un texto explicativo del motivo del cierre a todos los usuarios que quieren acceder a sus contenidos.

"Si se aprueba la ''Ley Sinde'', esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs", han explicado en ese breve texto. Todos ellos redirigen a los usuarios al portal ''No al cierre de webs'' un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento.

Pese a que varios de los internautas que han intentado acceder a alguna de esta web se ha visto perjudicado, incluso alguno de ellos estaban utilizándolas cuando se ha producido el apagón, tal y como relatan en diversos foros, la mayoría se ha mostrado partidario de la propuesta para defender la "libertad" en Internet.