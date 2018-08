Tecnología

En EE. UU.

'The Social Network', llega la polémica película de Facebook

Redacción

01/10/2010

La cinta no ha recibido el beneplácito del creador de la red social, Mark Zuckerberg, pero cuenta con el aval unánime de la crítica estadounidense.

En pleno auge por las redes sociales de Internet, The Social Network, la película sobre Facebook, llega hoy a los cines de EE. UU. rodeada de controversia pero destinada a convertirse en uno de los éxitos del año. Quien no tiene previsto ver el filme es el propio creador de la red social Mark Zuckerberg, quedibujó los comienzos de su empresa como "bastante aburridos". Aunque el film nace sin el beneplácito de Facebook y su creador, cuenta con el aval unánime de la crítica estadounidense.

El realizador de El curioso caso de Benjamin Button (2009), El club de la lucha (1999) o Seven (1995), David Fincher, aporta su particular tensión narrativa a una trama que gira en torno al supuesto juego sucio que marcó el inicio de Facebook y que está inspirada en el libro The Accidental Billionaires, de Ben Mezrich.

Jesse Eisenberg interpreta el personaje de Zuckerberg, retratado como un joven universitario de Harvard con escasas habilidades sociales y mucho talento informático que está dispuesto a todo por conseguir su objetivo, si bien ni siquiera él mismo parece tener claro de qué se trata.

A pesar de los componentes reales y aspectos biográficos recogidos en el filme, The Social Network es una producción de ficción sin pretensiones de documental construida a partir de los textos de Mezrich y de la idea general de cómo se fundó Facebook obtenida por los guionistas a través de diferentes fuentes públicas.

La película, que celebró su prestreno mundial en Nueva York, lejos de la sede californiana de Facebook, ha cautivado a los críticos estadounidenses que ven en esta cinta al primer gran contendiente serio para los Óscar que se entregarán a principios de 2011.