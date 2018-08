Tecnología

Nuevo servicio

Yahoo! lanza su nuevo email 'más rápido, seguro y social'

Redacción

27/10/2010

Yahoo! ha lanzado la nueva versión de su servicio de correo electrónico en fase beta. La compañía promete que se trata de una experiencia más rápida, más fácil, más segura y más orientada a la comunicación social.

La compañía estadounidense ya cuenta con una base de clientes de su servicio de emails de 273 millones. Todos ellos ya pueden optar a Correo Beta para navegar de "forma sencilla", organizar su bandeja de entrada, ver fotos y videos, realizar búsquedas "de manera más eficiente" y beneficiarse de la protección contra el spam mejorado.

La nueva interfaz afecta a todas las versiones del correo (escritorio, móviles y tablets). Correo Beta también permite a la gente conectarse con amigos a través de redes sociales como Twitter y Facebook y a través de mensajería instantánea y mensajes de texto, mejorando las herramientas de la derecha de la bandeja de entrada.

Para obtener la nueva versión se puede buscar en Yahoo.com "Yahoo Mail Beta" o visitar features.mail.yahoo.com y hacer clic en "Try It Now".