Localiza a tus amigos de Facebook en Google Maps

Redacción

01/03/2011

El sistema se sincroniza con la lista de contactos que el usuario tiene en Facebook y elabora un mapa en el que aparecen los puntos en los que se encuentran todos nuestros amigos.

En los últimos meses, la "geolocalización" está siendo todo un fenómeno. La última contribución es una nueva aplicación que ubica a nuestros amigos de Facebook en Google Maps: "Where My Friends Be?".

Para que esta aplicación funcione correctamente, los amigos de Facebook tienen que tener actualizado el apartado de su perfil que hace referencia al lugar en el que reside en la actualidad.