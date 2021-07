02/07/2021 10:41 Boulevard Alcalde de Pamplona Enrique Maya: "Me gustaría recuperar el Riau Riau en 2022" Enrique Maya advierte de que no habrá ningún acto especial relacionado con las fiestas de San Fermín los días 6 y 7 de Julio. Escuchar la página Escuchar la página

Según Enrique Maya, alcalde de Pamplona, los tradicionales almuerzos de San Fermín, ahora permitidos hasta 150 personas, "son difíciles de controlar" por lo que apelaba "una vez más" a la sensatez de las personas, y señalaba que de lo que ocurra este mes "va a depender el verano y el futuro más próximo".

El alcalde de Pamplona asegura en "Boulevard Informativo" de Radio Euskadi que tiene "una gran ilusión en los San Fermines de 2022" y espera que sean "completos y los que nos gustan". En este sentido, se ha atrevido a preguntarse "por qué no podemos recuperar el Riau Riau". Maya ha afirmado que "el 99,9 % de los ciudadanos de Pamplona quieren que se recupera en Riau Riau" y afirmado que sería "una explosión de alegría, de normalidad y de que esta ciudad ha entendido el mensaje de que la pandemia hay que derrotarla entre todos". "No me imagino lo que sería un Riau Riau pacífico, tranquilo y que llegase a buen puerto. Creo que sería un antes y un después en la historia de la ciudad", ha dicho, antes de recordar que no se canta desde el año 91.

Además, ha afirmado estar "trabajando para no descartar la posibilidad de que haya encierros en septiembre".

Peñas

Las peñas de Pamplona protagonizaban ayer una concentración ruidosa en la plaza Consistorial para protestar por la prohibición por parte de la Dirección de Acción Comunitaria de la exhibición de sus pancartas en el centro comunitario "Plazara", de la capital navarra.

Maya ha explicado la situación ocurrida y ha aclarado que "no hemos dicho que no se pueda hacer la exposición de las pancartas, sino que hay que hacerla cumpliendo la normativa".

Política

Ante el debate abierto en el seno de UPN sobre si mantener o no la coalición con Navarra Suma, Maya ha afirmado que se encuentran en un periodo de reflexión "relajado y tranquilo" para nuestros afiliados.

Para Maya, "la coalición está funcionando perfectamente" y se mostraba satisfecho con ella.