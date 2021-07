26/07/2021 14:21 Boulevard Magazine Literatura - Televisión Bop Hop: "No sé si volveré a escribir un libro tan redondo como "Mansos"" EITB Media Bob Pop nos habla de "Mansos", su primera novela, que ahora vuelve a las librerías 11 años después de su publicación, y coincidiendo con el estreno de su serie "Maricón perdido". Escuchar la página Escuchar la página

Hace 11 años salía a la luz la novela "Mansos" escrita por Roberto Enríquez, que entonces era un desconocido escritor al que hoy conocemos, seguimos, y leemos como Bob Pop. Y ahora, más de una década después, "Mansos" regresa a librerías coincidiendo con el estreno de la serie "Maricón Perdido", creada también por Bob Pop. "Mansos" fue la primera novela de Bob Pop y el origen de su exitosa serie.

Mateo, el protagonista de la novela, es un treintañero, gordo, rico, homosexual y muy inseguro. Alguien que a ratos, es despiadado consigo mismo y no espera demasiado de la vida. Sus recuerdos de infancia y juventud nos duelen y nos hablan de alguien que prefiere pasar por la vida sin ser visto. Porque si no lo ven, quizá no puedan hacerle más daño.

Mateo es una persona herida y acomodada en la mansedumbre. Un ser solitario, un manso, que añora ser abrazado, y busca refugio en una sauna gay. La trama gira en torno al robo de un bolso en esa sauna. Pero ese robo propicia momentos, y sobre todo reflexiones, que difícilmente imaginaríamos en una sauna. Como por ejemplo: "La verdad os hará libres. La mentira…. mansos".

Mateo reflexiona sobre su infancia, su juventud y el ahora. Pero apenas nos regala un respiro. Un momento de felicidad. En "Boulevard Magazinde" nos preguntamos si su autor escribió la novela para ir contra sí mismo. Entrevista con Bob Pop, el escritor que hace años se decidió a publicar esa novela a la que dedicó 2 años.