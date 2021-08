23/08/2021 09:25 Entrevista JOSU ERKOREKA “Los enfrentamientos con la autoridad en Euskadi no son un fenómeno diferenciado de otros lugares” EITB MEDIA Josu Erkoreka ha mostrado su preocupación por los “actos de pillaje” recientes en San Sebastián: “superan una línea roja”. El consejero de Seguridad descarta motivaciones políticas detrás de los altercados. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Josu Erkoreka 17:14 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El vicelehendakari primero y consejero de Seguridad Josu Erkoreka ha manifestado en Radio Euskadi que los incidentes ocurridos en Donostia no obedecen a actuaciones coordinadas. Ha calificado los sucesos como "abiertamente delictivos y de pillaje" y en consecuencia "intolerables, incomprensibles y de hedonismo irresponsable". Considera que los ataques han sido "espontáneos" y subraya que no cuentan con ningún apoyo político: "no hay relación con la kale borroka".

Erkoreka ha informado de la detención de 40 personas en la última semana en Donostia y más investigados e identificados hasta alcanzar las 60 personas. "No podemos afirmar que obedece a una estrategia planificada ni coordinada perfectamente como guerrilla urbana que obedezca a un designio político". A juicio del consejero los altercados provienen de personas que practican "botellón" o bajo la influencia del alcohol. "El 60% de los detenidos tienen antecedentes relacionados con delincuencia común o infracciones relacionadas con incumplimientos de normativa covid".

"No es un fenómeno privativo de Euskadi, sino que hay patrones parecidos en otros lugares del estado". Ha resaltado Erkoreka que "estos grupos" no representan a la juventud porque "son una minoría". No cree el consejero de Seguridad que con más efectivos se pudieran haber evitado los actos vandálicos: "cambiaron de escenario y de tácticas".

A las críticas populares sobre falta de efectivos de la Ertzaintza Josu Erkoreka ha respondido: "¿Qué quiere decir el PP? ¿Tenemos que ir con tanquetas a Donostia?". El consejero de Seguridad mantiene que los agentes están actuando "con proporcionalidad" y pìde al PP que "diga cosas coherentes".