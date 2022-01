31/01/2022 12:07 Boulevard Salud Consejos para aprender a dormir mejor O.V. | EITB Media Carlos Egea, responsable de la Unidad de Sueño de la OSI Araba, da una serie de consejos para aprender a dormir mejor. El mayor problema es que tenemos unas horas de dormir y despertarnos "desmadradas, no dormimos el tiempo suficiente". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Carlos Egea 19:22 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Consejos para aprender a dormir mejor

En "Boulevard" de Radio Euskadi se han hecho eco de los problemas de muchos ciudadanos a la hora de conciliar un sueño de calidad. Carlos Egea, responsable de la Unidad de Sueño de la OSI Araba, señala que el mayor problema es que tenemos unas horas de dormir y despertarnos "desmadradas, no dormimos el tiempo suficiente" y vamos al fin de semana con insuficiencia de sueño que haga que se tenga una especie de jet lag.

Hablando en cifras, Egea ha explicado que durante la pandemia "cerca del 80 % no ha dormido bien", ya que en su opinión se tiende a "matar el sueño alargando el día". Entre los consejos que ha dado está el de no ir a la cama más tarde de las 11 o las 12 de la noche e intentar, en la medida de lo posible, aparcar los problemas hasta el día siguiente. Por otra parte, también ha aconsejado hacer una cena frugal y no hacer ejercicio más allá de las 6 de la tarde.