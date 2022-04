Boulevard Política y sociedad Manuela Carmena: "Hay culturas enfrentadas que no tienen nada que ver con las divisiones de clases sociales" EITB Media Publicado: 20/04/2022 14:35 (UTC+2) Última actualización: 20/04/2022 14:39 (UTC+2) Las elecciones francesas están demostrando que la ultraderecha ya no compite solo por el electorado más conservador. Ya lo dejó claro Marine Le Pen en la primera vuelta apelando al electorado de todas las sensibilidades, desde la derecha hasta la izquierda. Escuchar la página Escuchar la página

Ya ha comenzado la última cuenta atrás para las elecciones presidenciales de Francia. Emannuel Macron y Marine Le Pen se disputan la plaza del Elíseo. Ambos candidatos retocan sus propuestas para captar a los votantes de izquierda, electorado que parece que conecta bien con Le Pen. De hecho, la ultraderecha ya no compite por el electorado más conservador. Ya lo dejó claro la candidata de la ultraderecha en la primera vuelta apelando al electorado de todas las sensibilidades, desde la derecha hasta la izquierda.

Parece que la ultraderecha se está haciendo un hueco entre los votantes rurales, en los terrenos que antes eran de izquierda. Irrumpe donde antes no llegaba y los votos progresistas van a la ultraderecha. En esta segunda vuelta el líder de la izquierda, Jean-Luc Mélenchon, llama a no abstenerse, ni votar por Le Pen, pero dice comprender a quienes no apuesten por Macron, porque Mélenchon no quiere ni que Le Pen tome el control del país ni que Macron mantenga el poder. Reconoce que es contradictorio, quizá hasta ambiguo, también para sus propios votantes. Mientras en las paredes de las universidades, los estudiantes dicen que "Ni Macron, ni Le Pen". Casi el 67 % de los participantes en una consulta de simpatizantes del partido de La Francia Insumisa de Mélenchon, afirma que se abstendrá, o que votará blanco o nulo, en la segunda vuelta de las elecciones.

La jueza emérita Manuela Carmena cree que hoy en día hay dos culturas, una progresista y muy urbana, y otra cultura muy rural y muy opuesta a la urbana. En su opinión, la sociedad ha cambiado tanto que es difícil hablar de pulsiones electorales de clase, "hay culturas enfrentadas que no tienen nada que ver con las divisiones de las clases sociales". En su entrevista semanal en "Boulevard" de Radio Euskadi, la jueza emérita cree que no hay que hablar tanto de izquierdas como de progreso, "hay culturas conservadoras y culturas de progreso".