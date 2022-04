Boulevard Ciberseguridad Mikel Díaz de Arcaya: "Todos los días se descubren nuevas vulnerabilidades que se pueden aprovechar" EITB Media Publicado: 21/04/2022 10:03 (UTC+2) Última actualización: 21/04/2022 10:03 (UTC+2) El experto en ciberseguridad asegura que "no todo el mundo está expuesto" a herramientas de espionaje en sus terminales móviles. Escuchar la página Escuchar la página

La empresa JakinCode de Vitoria ofrece a sus clientes herramientas para analizar su vulnerabilidad y resolverlas para garantizar su seguridad, en cualquier caso, como siempre recuerdan los expertos en ciberseguridad, el riesgo cero no existe, es imposible la seguridad al 100 %. Mikel Díaz de Arcaya, CEO de la empresa JakinCode, ha afirmado en "Boulevard" de Radio Euskadi que no es sencillo pinchar un teléfono, pero "cuantos más medios tengas más fácil es". Para llevar a cabo esta acción es necesaria una autorización judicial, aunque, "evidentemente los hackers pueden utilizar diferentes técnicas para obtener información". Según el experto en ciberseguridad hay muchas técnicas para obtener información pero "cuanto más avanzado es el sistema más caro es". Además, "todos los días se descubren nuevas vulnerabilidades que se pueden aprovechar. Hay grupos específicos que se dedican a encontrar estos fallos", mientras por otro lado, los desarrolladores trabajan en actualizaciones que corrigen estos fallos. Díaz de Arcaya ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ya que "no todo el mundo está expuesto" a herramientas como el programa espía Pegasus, desarrollado por una empresa israelí y que se vende a autoridades gubernamentales. Tampoco cree que sea habitual que se escuchen las conversaciones telefónicas del público en general.

Hay varias maneras de entrar en los terminales privados. Las más difíciles de atajar son las de la "vía de 0 click", que solo por el hecho de recibir un mensaje se puede llegar a comprometer el teléfono, no necesita ninguna interacción con el dueño del terminal. Otras veces engañan al usuario incitándole a clicar en un enlace.

La diferencia entre pinchar un teléfono y acceder a audios de whatsapp, que es lo que ha sucedido en el caso de Piqué y Rubiales, es muy grande, puesto que para interceptar una llamada hay que comprometer el teléfono y para obtener conversaciones de whatsapp se necesita haber accedido al terminal o a una copia de seguridad.