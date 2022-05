Boulevard Reportaje "Yo no quería tener relaciones sexuales. Solo recuerdo tener a mi agresor encima" Isusko AB | EITB Media Publicado: 23/05/2022 10:47 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2022 10:48 (UTC+2) En "Boulevard" ha estado una mujer que fue violada en un ambiente festivo, "las fiestas son un caldo de cultivo para estas cosas. Me ha costado volver a salir de fiesta porque he visto a mi agresor. Es una cosa que no se olvida nunca". Escuchar la página Escuchar la página

En Euskadi ya ha comenzado la temporada de festejos estivales y la vuelta de las fiestas han traído consigo los comportamientos más machistas y rechazables.

En el primer trimestre del año han aumentado un 50 % las agresiones sexuales, según los datos de Emakunde.

En "Boulevard" de Radio Euskadi hemos tenido una invitada que fue violada en un entorno festivo y nos ha contado su dura experiencia en medio de una fiesta, cuando estaba con amistades, "yo acudí a una fiesta con mis amigas, pero hay un momento que me separo para ir a orinar. Fue entonces cuando pasó todo. El último recuerdo que tengo es tenerlo encima de mí y dormirme. Me despierto y es cuando él termina y se va".

A continuación acude al encuentro de sus amigas "yo me visto, voy donde mis amigas y me preguntan qué me había pasado, porque estaba llena de sangre… al ser mi primera vez…"

Nuestra invitada deja claro que no quería tener relaciones sexuales, "me quedé paralizada, sólo pude gritar pero nadie la escuchó. Yo no quería tener relaciones sexuales. Solo recuerdo tener a mi agresor encima".

A pesar de poner la denuncia correspondiente afirma que siempre ha habido muchas dudas sobre su versión, "se habló mucho de este tema, y yo mantuve mi versión desde el principio. Es un proceso duro pero hasta ver las pruebas de de ADN la gente no se lo creyó y lo ponían en entredicho. En mi caso la ley no me ayudó, pero hay que denunciar."

Para poder superar aquella mala experiencia tuvo que recurrir a la ayuda de una psicóloga, "tuve ayuda psicológica y gracias a ella ahora estoy bien. Es una cosa que no se olvida nunca. Ahora veo las cosas de diferente manera. Cuando te toca a ti no sabes cómo reaccionar. Las fiestas son un caldo de cultivo para estas cosas. Me ha costado volver a salir de fiesta porque he visto a mi agresor".

Juana Mari Azkarate es la psicóloga del gabinete psicológico "Psimae" que trabajó con nuestra invitada, "es importante el deseo de salir del pozo donde están como hizo ella. Siempre hay sentimiento de culpa y es lo primero que hay que trabajar, porque bebí, porque me separé de mis amigas".