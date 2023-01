Boulevard Reportahe La importancia de las armas y los tanques en Ucrania Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 25/01/2023 10:16 (UTC+1) Última actualización: 25/01/2023 10:16 (UTC+1) La guerra de Ucrania ha revitalizado el gasto público en armamento en todos los países europeos. Del cerca de centenar de empresas punteras en la producción de armas del estado veinte son de Euskadi y el peso de la industria vasca en los proyectos defensivos es estratégico. Escuchar la página Escuchar la página

La importancia de las armas y los tanques en Ucrania

Hoy en "Boulevard" hemos querido saber cómo las armas han cambiado la guerra de Ucrania, la percepción social que hay sobre el gasto en armamento y cómo el comercio de armas ya que desde que comenzó la guerra de Ucrania todo ha cambiado mucho.

La guerra de Ucrania ha revitalizado el gasto público en armamento en todos los países europeos. Los países de la OTAN están llamados a subir hasta el 2 por ciento del PIB su gasto en defensa y España está en ese camino. Del cerca de centenar de empresas punteras en la producción de armas del estado veinte son vascas.

El peso de la industria vasca en los proyectos defensivos es estratégico. Varias empresas vascas son lideres tecnológicos en ingeniería, desarrollo y construcción de sistemas de misiles o en aplicaciones de sistemas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Participan además en proyectos militares que luego son aprovechados para la ingeniería civil o al revés proyectos civiles que después se utilizan para la defensa.

Eso en el comercio de las armas, pero ¿Quién decide a quien y que se exporta? Pues una junta de defensa cuyas actas siguen siendo secretas por la actual ley en vigor de secretos oficiales, la misma ley que se quiere reformar o eso se dijo en esta legislatura.

La ley dice que está prohibido exportar armas a países inmersos en guerras o que vulneran los derechos humanos, por tanto, una ley que se ha visto superada en muchas ocasiones.

La guerra de Ucrania es un ejemplo, pero es solo uno. Todo parece indicar que Ucrania va a ser una guerra larga y de desgaste en la que se consume armamento de manera insaciable. Una circunstancia que las empresas de armamento están dispuestas a aprovechar.

Christian Villanueva es director de la revista ejércitos sobre armamento, defensa y fuerzas armadas y ha estado en Radio Euskadi para hablar de lo stanques que está pidiendo Ucrania al mundo, "todo el material de diseño que se podía enviar ya se ha enviado, ya no se puede enviar lo que se estaba utilizando hasta ahora, como Ucrania sigue necesitando carros de combate, lo que queda es lo que está en servicio y se pueda utilizar".

Y ¿Cómo puede afectar al equilibrio de la guerra? "El carro en sí mismo no te sirve de nada si no le sacas partido.. aunque enviaras 200 o 300 si no tienes la infraestructura ni el personal adecuado el carro al cabo de uno cuantos kilómetros dejará de funcionar".

Los tanques en España: "219 tanques de combate son muy modernos y hay 108 carros Leopard de una variante anterior y otros que están almacenados en Zaragoza, éstos se podrían enviar, pero habría que "canibalizarlo" que es cambiarles piezas, y para eso se necesitaría hasta dos meses".