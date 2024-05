Entrevista Crónica La extrema derecha marca las elecciones europeas Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 23/05/2024 07:47 (UTC+2) Última actualización: 23/05/2024 07:47 (UTC+2) Esta próxima medianoche arranca oficialmente la campaña para las elecciones europeas. Escuchar la página Escuchar la página

Empieza una campaña muy marcada por el auge de la ultraderecha, que no participará en ese primer debate porque no ha presentado candidato a la presidencia. Ursula von der Leyen sigue siendo favorita para repetir y podría establecer alianzas con parte de esa extrema derecha que no le parece tan ultra.

El debate llega capitalizado por los grandes partidos de derecha e izquierda, y en medio, los vascos, catalanes, gallegos, canaroios... se alían para tratar de encontrar su hueco.

El PNV, que presenta a Oihane Agirregoitia como candidata concurre en la coalición CEUS; que engloba a PNV, Coalición Canaria, Geroa BAi y los baleares del Pi; EH Bildu se presenta jutnpo a ERC y BNG y repite como candidato Pernando Barrena.