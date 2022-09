Crónica del Fin de Semana Steilas Nagore Landa: "Es imposible que los alumnos pasen de un nivel B1 a B2 de euskera con menos horas lectivas" L.P.C. | EITB Media Publicado: 25/09/2022 10:42 (UTC+2) Última actualización: 25/09/2022 10:42 (UTC+2) Desde el sindicato Steilas afirman que mejorar el nivel del castellano y el inglés "va en detrimento del euskera", al pasar un alumno del modelo D "de 80% de las asignaturas en euskera a un 66%". Escuchar la página Escuchar la página

El sindicato de Educación Steilas ha mostrado su rechazo al borrador de la ley vasca de Educación. Piden al Gobierno Vasco que apueste por la escuela pública, que no haya segregación y sea laica. Afirman que el Departamento de Educación no han tenido en cuenta las aportación del sindicato.

Entrevistada en Crónica de Euskadi Fin de Semana, la miembro del sindicato Steilas, Nagore Landa, ha explicado que es imposible aumentar el conocimiento del euskera "eliminando horas lectivas, con menos horas de clase". Afirma que mejorar el nivel del castellano y el inglés "va en detrimento del euskera", al pasar un alumno del modelo D "de 80% de las asignaturas en euskera a un 66%". A su juicio es "imposible" que los estudiantes que en la actualidad finalizan el periodo obligatorio de la enseñanza con un nivel B1 de euskera pasen a un B2 "con menos horas lectivas". Por ello, remarca que "no tiene sentido lo que propone el anteproyecto".

Por otro lado, Landa cree que las formaciones de izquierdas han quedado "en evidencia" al no apostar por la escuela publica. Ha añadido que "la sociedad no va a entender si no llegan a acuerdos".

Además, la miembro de Steilas no descarta realizar movilizaciones durante este otoño si no se consigue reducir la interinidad del profesorado. Afirma que "va a estar complicado, y no estar en la calle sería un error evidentemente".