Identifican en Bizkaia mosquitos tigre resistentes a los insecticidas Publicado: 07/09/2022 20:35 (UTC+2) Última actualización: 07/09/2022 20:35 (UTC+2) Un estudio internacional ha localizado en el municipio vizcaíno de Basauri ejemplares adultos de mosquitos tigre con una mutación genética que les hace resistentes a los piretroides, los únicos insecticidas autorizados en la Unión Europea. Las muestras de larvas han sido aportadas por Neiker.

Desde 2013, NEIKER trabaja en la vigilancia de mosquitos invasores; un programa que ha ido evolucionando y que en 2022 está activo en todos los municipios con más de 10 000 habitantes. Una de las especies de mosquitos invasores, incluida en el programa de vigilancia, es el mosquito tigre. En Euskadi fue detectado por primera vez en 2014, en concreto en el municipio gipuzkoano de Irún. Desde entonces, y conforme se ha aumentado el esfuerzo muestral, año tras año se ha ido detectando el aumento de su presencia en varios municipios de Gipuzkoa y Bizkaia, y de forma puntual, en Araba.

Una amplia investigación internacional ha permitido detectar, por primera vez en el Estado español, la presencia de ejemplares adultos de mosquito tigre con una mutación que les permite sobrevivir a los adulticidas autorizados en la Unión Europea. Ha sido en el municipio vizcaíno de Basauri, con muestras de larvas aportadas por Neiker. "Es importante porque es la primera vez que se detecta fuera de Italia", explica Daniel Bravo, responsable del estudio en el Estado español.

Además de en Basauri, tras analizar mediante técnicas de PCR 2.530 especímenes de mosquito tigre en 69 puntos de 19 países, la mutación V1016G ha sido detectada en ejemplares de Niza y Perpiñán (Francia), Luqa (Malta), Basilea (Suiza), Roma y Bari (Italia), Burgas (Bulgaria), Estambul e Igneada (Turquía), Bucarest (Rumanía) y Batumi (Georgia).

Para Daniel Bravo, investigador de la Universidad de Extremadura especializado en entomología aplicada, las conclusiones del estudio son una llamada de atención ante "un potencial problema en el futuro": Si esta mutación les confiere una resistencia muy alta a los piretroides, quedaría anulada "la única herramienta que tenemos a la hora de luchar contra ellos". Aunque tanto las administraciones como las empresas de control de plagas utilizan los adulticidas "en contadas ocasiones", como "cuando hay un brote de una enfermedad", Bravo llama a la reflexión ante el "uso no racional" que de estos insecticidas pueden hacer personas "que no son profesionales del sector"; un uso no controlado que puede contribuir a que se produzcan ciertas mutaciones.

El Aedes albopictus es vector de la transmisión de más de 22 enfermedades contagiosas, desde la malaria hasta el zika, el chikungunya o el dengue.