Distrito Euskadi Semana de 4 días "Hay otras formas de trabajar y relacionarnos con el trabajo" Publicado: 01/06/2023 13:12 (UTC+2) Última actualización: 01/06/2023 13:12 (UTC+2) Analizamos lo que supone acogerse a la semana laboral de 4 días, y lo hacemos con dos empresas que han apostado por ello, con balance positivo. Miguel de Andres, director de 'Hortelanos' y Alex Garate, director de 'Ingreen Innovación', nos cuentan cómo lo han hecho y por qué

Cada vez se habla más de la semana laboral de 4 días. Idoia Mendia, vicelehendakari segunda y consejera de Trabajo y Empleo, anunció que el gobierno vasco estudiará lo que supone poner en marcha la semana laboral de 4 días sin reducción de salario y sin incremento de horas. Distrito Euskadi charla con dos empresarios que ya han apostado por ello, y están encantados.

Miguel de Andrés, fundador y director general de la empresa 'Hortelanos' reconoce que siempre le ha interesado transformar la relación que tenemos con el trabajo, "he leído mucha teoría sobre temas como la renta básica, y me parece interesante todo lo que tenga que ver con transformar nuestra relación histórica con el trabajo. Por eso la semana laboral de 4 días me pareció interesante y viable. Hay otras formas de trabajar y relacionarnos con el trabajo".

Alex Gárate, director de 'Ingreen Innovación' llevaba tiempo sopesando esa posibilidad, "reuní a la plantilla y les comuniqué que me gustaría generar un marco para trabajar 4 días a la semana. Vimos que podíamos intentarlo, para cuidarnos a nosotros mismos y también a nuestra clientela".

Esta decisión no ha influido en su producto, ni en sus ingresos. "Mandamos una notificación a nuestros clientes informándoles de nuestra intención y su respuesta fue que mientras siguiéramos manteniendo los niveles de calidad, mientras siguiéramos entregando el mismo producto, no había pega y nos animaron a seguir adelante", nos dice Alex. Sin embargo Miguel añade que ellos no hicieron ninguna notificación, "no lo comunicamos a nuestros clientes, algunos se enteraron por redes sociales y lo asumieron con normalidad, y otros clientes se han enterado por entrevistas que nos han hecho en los medios sobre este tema".