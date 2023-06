Entrevistas CINE "La película busca que nos riamos de esas tonterías que nos decimos sobre éxitos, fracasos o competitividad" Publicado: 21/06/2023 18:17 (UTC+2) Última actualización: 21/06/2023 18:17 (UTC+2) Félix Vizcarrat estrena 'Una vida no tan simple'; una comedia donde reflexiona sobre la experiencia de ser padre y madre pasados los 40, el debate interior entre los sueños de juventud y el presente, y cómo se busca desesperadamente hacer un equilibrio entre la vida personal y familiar. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Félix Vizcarret, director de 'Una vida no tan simple' 16:58 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

"Les escuchas a todos, lees libros...lo tienes súperclaro y tienes críos, pero cuando llega ese rock and roll de los primeros años, sientes que es un tsunami que te ha pillado sin prepararte". Así explica el director navarro Félix Vizcarret el leitmotiv de Una vida no tan simple. Es su última película, una comedia donde se muestra el impacto vital de ser padre y madre pasados los 40. Un terremoto emocional, físico y personal donde los ecos de los sueños de juventud y el presente mal conviven y donde uno tiene la sensación general de que no hace nada bien: "Cuando estás con los críos en el parque y no te están haciendo caso y te da la sensación de que estás perdiendo tu vida empujando un columpio, y te dices yo tendría que estar creando algo grande, y luego cuando estás delante del ordenador dices esto es una mierda y yo tendría que estar con mis críos y me estoy perdiendo su infancia y eso es algo que nunca va a volver".

Protagonizada por Miki Esparbé, Álex García, Ana Polvorosa y Olaya Caldera, la película esta rodada en Bilbao y, de hecho, dice Vizcarret, Una vida no tan simple "hace un poema visual" a la localidad. La capital vizcaína, asegura, es la ciudad perfecta "porque tiene algo de comedia otoñal; casi de comedia nórdica". Aunque el argumento pivota sobre experiencias personales de su director, el objetivo de la película es "hacernos sonreír al identificarnos con las torpezas" que cometen alguno de los cuatros personajes principales en el difícil equilibro del día a día. Y especialmente el hacernos recordar dice, la necesidad de "aprender a ser feliz aquí y ahora; que nos riamos de esas tonterías que nos decimos a nosotros mismos sobre éxitos, fracasos, competitividad y rivales".