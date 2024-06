Distrito Euskadi DEULICATESSEN Butter 08, Superorganism, Caribou, Guv'ner, Papas Fritas y Panda Bear, las perlas íntimas de Deu Txakartegi Publicado: 07/06/2024 16:13 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2024 16:16 (UTC+2) En su día no suficientemente ensalzados, Deu Txakartegi desempolva algunos temas que para él conforman una playlist de canciones y bandas imprescindibles en su tocadiscos. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Imagen: Superorganism Fuente: Wikimedia Commons 21:28 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Abarcan desde la década de los 90 hasta casi la actualidad. Sonidos llegados, muchos de ellos, desde los Estados Unidos. Por este orden: 'Butter of 69', 'Something four your M.I.N.D.', 'Hendrix with Ko', 'Break a Promise', 'After All' y 'Surfr´s Hymn'.