Entrevistas Fotografía y derechos humanos Anna Surinyach: "Maimouna embarcó en septiembre del 2022 y su patera desapareció" Publicado: 13/06/2024 18:47 (UTC+2) Última actualización: 13/06/2024 18:47 (UTC+2) La fotoperiodista Anna Surinyach es finalista del premio Gabo, que reconoce al periodismo iberoamericano, por su trabajo 'Mar de luto': "He trabajado muchos años en barcos de rescate y este trabajo nace de ahí, porque el interés informativo iba decreciendo mientras las muertes iban en ascenso"

Distrito Euskadi charla con Anna Surinyach, fotógrafa, editora gráfica y fundadora de 'Revista 5W', especializada en migraciones y derechos humanos. Entró a Médicos Sin Fronteras para poder acceder a países a los que no hubiera llegado de otra manera "mi primer viaje de Etiopia fue mi primera cura de humildad, no era consciente de lo que me iba a encontrar, y vi a niños muriéndose a diario, fui incapaz de hacer fotografías los primeros días".

Su trabajo 'Mar de luto', por el que acaba de ser nominada a los premios Gabo, nace de los años en los que trabajó en barcos de rescate, "decidí visibilizar las muertes que Europa pretende hacer invisibles, pues el interés informativo iba decreciendo mientras las muertes iban en ascenso". Para ello ha hablado con familiares de los desaparecidos, recabando información para este trabajo.

Una de ellas es Maimouna, "ella embarcó en septiembre del 2022 y su patera desapareció", tuvieron que decir a su madre que seguramente no volvería a verla, y ella acabó la conversación diciendo "entonces eso quiere decir que mi hija se ha quedado en el fondo del mar".

Duda que exista una mirada femenina y subraya que enriquece tener a mujeres cubriendo conflictos como el de Afganistán, porque tienen acceso a realidades que ellos no pueden, "en Afganistán uno de mis objetivos era contar qué pasa con las madres, y pude acceder a los partos por ser mujer".