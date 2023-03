Tecnología de Consumo Xataka ¿La inteligencia artificial dejará sin trabajo a muchas personas? Xataka |Eva Rodríguez Publicado: 23/03/2023 14:07 (UTC+1) Última actualización: 23/03/2023 14:07 (UTC+1) En Tecnologia de Consumo de "Ganbara" hemos analizado esto con Eva Rodríguez de Xataka. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página ¿La inteligencia artificial dejará sin trabajo a muchas personas? 11:03 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

La inteligencia artificial amenaza con dejar sin trabajo a muchas personas. Las que menos lo esperan

Como el ludismo en la revolución industrial, de vez en cuando se pone sobre la mesa cómo la robótica, la automatización en general y la inteligencia artificial van a dejar sin empleo a mucha gente. Pero hoy la amenaza llega de un sitio que verdaderamente da un poco de miedo: un recentísimo estudio de OpenAI, la firma de inteligencia artificial que está detrás del popular modelo de chat conversacional ChatGPT y GPT-4.

Si bien es cierto que la IA todavía está lejos de sustituirnos por completo, lo cierto es que sí puede impactar potencialmente en algunos puestos de trabajo. Para este informe OpenAI ha cuantificado los trabajos en función de si el acceso a GPT o a un sistema con GPT reduciría el tiempo necesario para que un ser humano realizara o completara una tarea en tres tipos:

- EO o no exposición, en la que no hay reducción o esta es mínima

- E1 o exposición directa, en la que con ChatGPT o derivados se puede disminuir una tarea en al menos la mitad de tiempo

- E2 o más expuesto, en el que ChatGPT por sí solo no reduciría el tiempo necesario para completar la actividad al menos a la mitad, pero se podría desarrollar software adicional para reducir el tiempo necesario para para completar la actividad/tarea específica con calidad al menos la mitad.

Para esta investigación, el equipo de OpenAI analizó 19.262 tareas y 2.087 procesos de trabajo de 1.016 puestos de trabajo. Y los resultados son cuanto menos, llamativos. Uno de los hallazgos de la organización es que los trabajos mejor pagados y cualificados son los más afectados, así como los empleos relacionados con la programación y la redacción. Los que menos son los relacionados con las ciencias y el pensamiento crítico.

En resumen, los matemáticos, los escritores y autores, los diseñadores de interfaces web y digitales, los reporteros y periodistas y los contables y auditores, entre otros, son los más amenazados, con un 100% de exposición.

A diferencia de la tendencia de pensamiento que dice que la IA acabará con los puestos que requieren menos cualificación, el estudio de OpenAI sugiere prácticamente lo contrario. ¿Cuáles están totalmente seguros según este estudio? los operadores de maquinaría agrícola, los atletas, los cocineros, los albañiles, los mecánicos o los instaladores de líneas eléctricas, entre muchos otros.

A medida que las capacidades sigan evolucionando, es probable que el impacto de las GPT en la economía persista y aumente, planteando retos a los responsables políticos a la hora de predecir y regular su trayectoria. El punto de vista de OpenAI es claro: los GPT tienen más valor a la hora de optimizar que de sustituir, al menos de momento.

Y una llamada a la calma: La IA tiene sus sesgos y sus limitaciones, y eso hace que todavía esté lejos de ser un sustituto en todos los empleos, de ahí que, por ahora, su valor pueda estar en la optimización del tiempo.

Si tienes un smartphone Samsung, Vivo o Google, cuidado: pueden hackearlos solo con un número de teléfono

El equipo de ciberseguridad de Project Zero ha hecho saltar las alarmas en Samsung, Vivo y Google. Y es que han descubierto una serie de vulnerabilidades graves que abren la puerta a comprometer la seguridad de ciertos modelos de teléfonos inteligentes. Los atacantes solo necesitan conocer el número de teléfono de su objetivo. Con esta dato, y la suficiente pericia, pueden infiltrase en el smartphone de forma silenciosa y remota. Es decir, sin que las víctima perciba está siendo hackeada y sin que caiga en algún tipo de trampa.

El origen del problema, según la investigación, está en cuatro vulnerabilidades halladas en los módems Exynos de Samsung entre finales de 2022 y principios de 2023. Se trata de vulnerabilidades de "día cero", lo que se traduce en que los fabricantes no sabían de su existencia. Y por su culpa es posible la ejecución de código remoto de Internet a la banda base, también conocida como baseband, en dispositivos que tienen activada la característica para llamar a través de WiFi o LTE.

¿Qué modelos son los afectados? Algunos tan icónicos y populares como el Samsung Galaxy S22 y otros tantos de la casa Samsung, como los M33, M13, M12, A71, A53, A33, A21s, A13, A12 y A04. De los teléfonos de Google la lista menciona los Pixel 6 y Pixel 7 y los Vivo S16, S15, S6, X70, X60 y X30.

En caso de ser usuario de alguno de los mencionados dispositivos es importante seguir las recomendaciones de especialistas. La primera de todas es actualizar tu teléfono… eso sí, siempre y cuando el fabricante haya lanzado "la cura". Y la mayoría no lo ha hecho. Así, como se trata de una vulnerabilidad de día cero recientemente descubierta, no todos los fabricantes han lanzado parches para abordarla y, en algunos casos, pueden tardar en llegar. De momento, solo los dispositivos Pixel de Google estarán protegidos después de instalar la actualización de seguridad de Android de marzo.

¿Qué hago si mi teléfono está entre los afectados y no hay parche? Desactivar las funciones VoWiFi y VoLTE para estar protegidos provisionalmente. De esta manera, se elimina la vía de ataque podrían utilizar los hackers.

Más vale tarde que nunca: habrá indemnizaciones por el Dieselgate

Os refresco la memoria: Septiembre de 2015, salta a la luz el Dieselgate, un escándalo que empezó dentro de Volkswagen, saltó a otras firmas del grupo y terminó por salpicar a gran parte de la industria automovilística. El motivo: un software que leía cuándo se realizaban las pruebas de homologación y abría la mano cuando el coche se utilizaba en el día a día, ganando potencia pero multiplicando sus emisiones contaminantes.

Pues bien, casi una década después, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha confirmado que los afectados tienen derecho a ser indmenizados por la compañía. En el caso concreto tratado, hablamos de un conductor alemán que había denunciado a Mercedes. Como detalla este tribunal, "el comprador de un vehículo de motor equipado con un dispositivo de desactivación ilícito goza del derecho a ser indemnizado por el fabricante de automóviles cuando dicho dispositivo haya causado un daño a ese comprador".

Lo más importante del caso es que el TJUE sienta así jurisprudencia para los países de la Unión Europea, que ven cómo Europa apuesta por indmenizar a los conductores que hayan denunciado a las marcas implicadas por el famoso Dieselgate.

Lo no tan bueno es que el tribunal no resuelve de cuánto dinero hablamos. No se puede producir un "enriquecimiento injusto de los beneficiarios", apunta el tribunal por lo que señala que la indemnización debe ser acorde a "a los daños causados". Es decir, confirma que la marca tiene que indemnizar al cliente pero serán los tribunales de cada país los que decidan a cuánto asciende el pago.

Os pongo algunos ejemplos de antecedentes para que sepamos a qué atenernos: En 2020 en Estados Unidos la compañía indemnizó con 8.000 euros a algunos afectados y, al mismo tiempo, ofreció una gorra y un llavero a los clientes del estado español. No obstante, en 2021 el Juzgado de lo mercantil de Madrid condenó a VW a pagar 3.000 euros a cada uno de los 5.444 particulares afectados que se presentaron en una denuncia conjunta impulsada por la OCU y que pedía un mínimo de 2.000 euros por afectado. Esta decisión obligaba a la compañía a gastar más de 16 millones de euros en indemnizaciones, muy lejos de los 800 millones de euros que acepto la firma germana en su país de origen y además la sentencia fue recurrida por la compañía.

WhatsApp pone coto a los temidos grupos con dos nuevas funciones

Es la aplicación de mensajería que lo mismo usamos con nuestra madre y con nuestra hija que con el cerrajero… pero más allá de para comunicar, menudos jaleos se montan en los grupos de WhatsApp y qué fácil es que te metan en uno y cómo cuesta salirse. Pues bien, WhatsApp ha implementado dos funciones para grupos que merece la pena tener el radar, ya seas administrador o administradora o un mero usuario.

El primero es un control de acceso a los grupos. Esta funciona con los grupos que son creados usando un enlace de invitación, para que cualquier persona que lo reciba pueda entrar directamente en él. Con esta nueva función, el administrador recibe un listado con aquellas personas que han pedido el acceso. Y puede aprobarlo o denegarlo una a una. Así, no es tan cerrado como una lista de difusión, pero no se acaba desmadrando por tener demasiadas personas.

La otra función permite buscar rápidamente grupos de WhatsApp que tengamos en común con un contacto específico. La idea natural tras esta función es simplemente ver un listado de grupos en el que estamos tanto nosotros como, pongamos por caso, Amaia Pádel.

No obstante, tiene otra función añadida: localizar grupos cuyo nombre ni recordamos, pero sí alguien que también estaba en él. Buscando "Amaia Pádel" ahora saldrán todos los grupos que tengamos con ella, perfecto para localizar ese grupo perdido nacido a colación de la despedida de soltera de Irune.