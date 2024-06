Ganbara Actualidad política Aitor Esteban: "La actitud de algunos jueces con la Ley de Amnistía podría rayar la prevaricación" Publicado: 12/06/2024 21:12 (UTC+2) Última actualización: 12/06/2024 21:12 (UTC+2) El portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados cree que algunas instancias judiciales, "rebotadas", están "rebuscando" en la ley "para imponerse al parlamento" y eso, considera, "no es democrático". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Aitor Esteban, en Radio Euskadi. 15:44 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Entrevistado en el informativo 'Ganbara' de Radio Euskadi, el protavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha asegurado que la actitud de algunos jueces con la aplicación de la Ley de Amnistía "podría rayar" la prevaricación. "Su voluntad está clara", ha dicho Esteban, "rebuscar en la ley para imponerse al parlamento y quien decide si hay que dar o no la amnistía es el parlamento. En su opinión, los jueces están "rebotados", algo que ha calificado de "previsible", y por eso, harán todo lo posible para "retrasar" su aplicación.

Por otro lado, sobre el ultimátum de Pedro Sánchez al PP para renovar el CGPJ, Esteban ha reconocido que el presidente español no ha informado al PNV de sus intenciones. "¿Qué quiere exactamente?", se ha preguntado. "Para mí, es muy difícil pronunciarme ante un anuncio que todavía tiene las líneas muy difusas. Lo que sí le digo es que no nos parece una buena solución lo de la mayoría absoluta".

Esteban no ha descartado una repetición electoral en Cataluña y tampoco que, coincidiendo con estas, Sánchez convoque las elecciones. "Esto empieza a ser una locura", ha asegurado. En este punto, ha dicho no saber si en Madrid se ha abierto una "ventana" para poder dar luz verde a un nuevo Estatuto vasco. "Podría haber mayoría", ha aseverado, "pero creo que será complicado. Veo el ambiente muy enrarecido". Finalmente, sobre la polémica entorno al número de plazas MIR, Esteban ha dicho que el PNV lleva tiempo pidiendo que esa competencia esté en manos del Gobierno vasco. "Lamentablemente", ha añadido, "no veo voluntad en el gobierno".