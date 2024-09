Ganbara José Luis Polo José Luis Polo: "Tenemos un gravísimo problema de accesibilidad a la vivienda" Jabi Gonzalez Toston Publicado: 09/09/2024 20:31 (UTC+2) Última actualización: 09/09/2024 20:31 (UTC+2) El presidente de las inmobiliarias guipuzcoanas cree que el encarecimiento de la vivienda ha llegado al "límite", porque duda que exista margen para subir más los precios. Escuchar la página Escuchar la página

José Luis Polo presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Gipuzkoa ha analizado en Ganbara de Radio Euskadi la "gravísima" situación en la que se encuentra la compraventa de viviendas. Polo no cree que vaya a repetirse lo sucedido con la burbuja inmobiliaria, pero sí reconoce que gran parte de la ciudadanía no pueda acceder al mercado inmobiliario es un problema cada vez mayor.

Cuestionado por el efecto que pueda causar la bajada del Euribor, el presidente de las inmobiliarias guipuzcoanas espera que no conlleve un efecto rebote que encarezca aún más unos precios que ahora mismo "en una escalada vertiginosa", aunque ha admitido que la tendencia no prevé una relajación. Aun así, se ha mostrado "esperanzado" de que la bajada de los tipos de interés no afectará a los precios en exceso, "porque se ha demostrado el número de contraventas está cayendo".