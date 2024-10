Ganbara ENTREVISTA José Ignacio Asensio: "El paso dado en Eibar es muy importante en la relación con el PNV" A. H. C. | EiTB Media Publicado: 17/10/2024 22:46 (UTC+2) Última actualización: 17/10/2024 22:46 (UTC+2) El Secretario General de los Socialistas de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, cree que "los acuerdos con el PNV han funcionado bien en todas las instituciones", pero en Irun "ha sido una decisión unilateral que el PNV haya decidido no seguir en la negociación" Jose Ignacio Asensio durante una entrevista 14:02 min Whatsapp

José Ignacio Asensio, Secretario General de los Socialistas gipuzkoanos, y Diputado foral de Sostenibilidad ha valorado positivamente el acuerdo de coalición alcanzado en Eibar entre PSE y PNV 13 años después. Para Asensio "los acuerdos con el PNV han funcionado bien en todas las instituciones, y, por tanto, este paso dado en Eibar es muy importante". Aún así, reconoce que las dimisiones del portavoz municipal y una concejala jeltzale "no la esperaban". En el caso de Irun, donde el PNV ha roto las negociaciones para formar gobierno, el Secretario General de los Socialistas gipuzkoanos cree que se trata de una decisión "unilateral", y ha descartado que pueda haber un acuerdo a corto plazo.

En declaraciones en Ganbara, en Radio Euskadi y Radio Vitoria, el Secretario General del PSE-EE ha relacionado las negociaciones de los presupuestos y la reforma fiscal de Gipuzkoa, ya que "van a coincidir en el tiempo, y, sin ser vaso comunicante la una con la otra, las conversaciones son importantes en ambos casos". Aún así, Asensio cree que "los resultados finales pueden ser diferentes".

Preguntado por el debate sobre el derecho a decidir, José Ignacio Asensio ha apostado por "ser fiel a lo que se firma". "Si el PNV quiere hacer aventuras de otro tipo, que no cuente con el Partido Socialista. Estas salidas de tono hablando en nombre de las instituciones están fuera de lugar, hay que exigirles que sean fieles a los pactos", ha asegurado.

Sobre las últimas sentencias que anulan la exigencia del euskera a funcionarios públicos, Asensio subraya que "no hay que hacer una tabula rasa con que todo es una persecución al euskera", ya que "no se puede excluir a parte de la sociedad por no conocer un idioma". Por ello, su apuesta pasa por "no perfilar todos los puestos, así todos los ciudadanos tendrán derecho a acceder a la función pública".