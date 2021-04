13/04/2021 18:49 graffiti Gastronomia-Cultura Religión y gastronomía en tiempos de Ramadán Mikel Soto repasa la gastronomía musulmana coincidiendo con una de sus celebraciones más importantes del año Escuchar la página Escuchar la página

En su sección semanal en Graffiti, el escritor, editor y periodista gastronómico, Mikel Soto, fija la atención en la gastronomía musulmana. Y lo hace en un momento clave para esta cultura, como es la celebración del Ramadán. Durante un mes, hasta el 12 de mayo, la población musulmana guarda cada día muchas horas de ayuno y aprovecha el tiempo para purificarse espiritual y físicamente. El libro sagrado del Corán dedica varios párrafos a la comida, y determina que los alimentos que cumplen con la norma islámica son "halal", frente a los "haram", que no la cumplen. Y cosa curiosa también: el Corán no prohíbe el alcohol, solo recomienda no beberlo.