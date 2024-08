Hágase La Luz Hágase la luz "Entré en España desde el sur de Marruecos escondido en los bajos de un camión" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 22/08/2024 18:05 (UTC+2) Última actualización: 22/08/2024 18:05 (UTC+2) Youssef Khaffou tenía 15 años cuando emprendió aquel viaje hacia la incertidumbre; hoy con 18, trabaja en Otxarki Fundazioa. Se ha formado laboralmente y ayuda económicamente a su familia en Marruecos. Escuchar la página Escuchar la página

Youssef no quiere que su hermano menor pase por lo que él pasó, así que intenta disuadirle de emprender un viaje hacia un futuro incierto. Él tuvo suerte, después de una travesía llena de penurias desde el sur de Marruecos donde dejó a su familia, hasta Bilbao. Tenía claro que quería estudiar y trabajar. Encontró lo que buscaba en Otxarki Fundazioa. A través de la empresa de inserción Eskuzesku y en colaboración con el Centro Formativo Otxarkoaga, la Fundación ofrece formaciones prelaborales para que menores de 18 años puedan insertarse en empresas ordinarias. Estos y estas jóvenes realizan itinerarios de 3 años en los que se forman en diferentes gremios. Otxarki Fundazioa va más allá y les asesora y acompaña en su día a día en cuanto a alojamiento, papeles y todo lo que necesiten para su inserción en la sociedad. El apoyo de la Fundación no acaba cuando cumplen los 18, sino que continúa más allá siempre que lo necesiten. Otxarki Fundazioa mantiene convenios con diferentes empresas para la colocación e inserción social de jóvenes en peligro de exclusión social. Llevan once años de andadura y presumen "de la confianza que nuestro nombre está creando en el mercado laboral, así como de la labor que hay detrás". Es más, cada vez más "las empresas nos llaman directamente en demanda de personal", resume Sergio Bravo, gerente de Otxarki Fundazioa. En Otxarkoaga, Bilbao. Orgullo de barrio.