Kirol Gaua Entrevista ¿Seguirá Nico Williams en el Athetic? Isusko A.B. | EITB Media Publicado: 23/11/2022 10:26 (UTC+1) Última actualización: 23/11/2022 10:46 (UTC+1) El representante de Nico Williams hablaba del presente y futuro del jugador en Radio Euskadi, "los aficionados tienen, como mínimo, año y medio para disfrutar del jugador".

Félix Tainta, representante de Nico Williams, estuvo en el programa "Kirol Gaua" de Radio Euskadi donde afirmaba que "los aficionados tienen como mínimo año y medio para disfrutar del chaval. A estas alturas no hay que alarmarse, no hay que hablar de cosas que puedan pasar o no, nunca se sabe".

Aclaraba que ahora tienen que hablar con el club, "cuando un chico joven llega al primer equipo y tiene un contrato de año y medio, con la irrupción de Nico, el club tiene interés en hablar. Lo haremos. Ahora mismo hay cosas muy bonitas para él en el Athletic Club y en la selección".

Tainta se encuentra ahora en el Mundial de Fútbol de Catar, "vengo a Catar a disfrutar de los chavales, de sus partidos con España y con Ghana. No espero nada más. Lo que tenga que venir, ya vendrá".

Sobre su cláusula de rescisión, "¿Tema de cláusula, tema del Athletic? Hay que estar tranquilos, le queda año y medio de contrato. Hay que ir poco a poco, que se centre en jugar que es lo que mejor sabe e iremos viendo las cosas. Iremos hablando".

"El Mundial para Iñaki es una oportunidad muy buena, le llega en plena madurez. Nico ha caído de pie en la selección con mucha confianza y con ganas de aportar. He viajado con su familia, los Williams están muy ilusionados va a ser una experiencia para los chavales espectacular", añadía el representante de Nico Williams.