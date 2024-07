La Jungla Sonora Música Monográfico sobre los recopilatorios de Nuggets Joseba Martín | EITB Media Publicado: 18/07/2024 11:35 (UTC+2) Última actualización: 18/07/2024 11:44 (UTC+2) Publicado en 1972 recoge lo mejor de la escena garage y psicodelia de la época. Escuchar la página Escuchar la página

Monográfico sobre los recopilatorios de Nuggets, con guion de Fernando Gegúndez.

"Nuggets: Original Artyfacts from the First Psychedelic Era" es un álbum recopilatorio de garage rock de la seguna mitad de los años 60 compilado por Jac Holzman, fundador de Elektra Records, con la asistencia de Lenny Kaye, quien luego sería guitarrista de Patti Smith. Juntos armaron un álbum doble con canciones de bandas de garage estadounidenses que fue lanzado en 1972 por Elektra Records y reeditado con diferente portada por Sire Records en 1976.

Las notas internas del disco, escritas por Lenny Kaye, incluían una breve biografía de cada banda. Recoge, entre otras bandas, grabaciones de The Electric Prunes, The Chocolates Watchband, The Sonics o The 13th Floor Elevators,