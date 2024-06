La mecánica del caracol Ciencia Wop Konekta y el desarrollo de las terapias avanzadas. Descubren casi un millón de antibióticos potenciales Publicado: 06/06/2024 00:34 (UTC+2) Última actualización: 06/06/2024 00:34 (UTC+2) En la primera jornada del congreso sobre neurociencias Wop Konekta 2024 charlamos con Mikel Rentería, José Mª Moraleda y Salvador Martínez sobre los avances en terapias celulares. César de la Fuente explica el hallazgo de casi un millón de candidatos a antibióticos en la materia oscura microbiana. Escuchar la página Escuchar la página

La fundación The Walk On project organiza hasta el 8 de junio el congreso de neurociencias WOP Konekta 2024, en el que especialistas de renombre analizan qué nuevas ideas y tecnologías disriptivas pueden impulsar el tratamiento de enfermedades que tienen un gran impacto en quienes las padecen y en sus familias. En la primera jornada, de carácter divulgativo, han participado Mikel Rentería, fundador de The walk on project, José María Moraleda, coordinador de la red española de terapias avanzadas, catedrático de la universidad de Murcia y presidente de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y Salvador Martínez, director del Instituto de Neurociencias de Alicante y catedrático de las Universidades de Murcia y Miguel Hernández de Elche.



El biotecnólogo César de la fuente, catedrático de la universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos, lidera el Machine Biology Group, cuyo objetivo es desarrollar nuevos antibióticos mediante inteligencia artificial. En su último trabajo, centrado en la llamada materia oscura microbiana, ha encontrado casi un millón de moléculas con potencial antibiótico.