La mecánica del caracol Ciencia Los regueros de plástico del Mediterráneo se localizan vía satélite. Todo lo que hay que saber sobre el pene Publicado: 25/06/2024 23:47 (UTC+2) Manuel Arias, ICM-CSIC, explica cómo han detectado desde el espacio regueros de plástico de hasta varios kilómetros, sobre todo en los 15 primeros kilómetros desde la costa. Todo listo para el despegue del Ariane 6. La uróloga Blanca Madurga repasa falsas creencias sobre la salud sexual masculina.

La presencia de plástico en los océanos y mares del planeta es uno de los principales problemas medioambientales que hemos creado en las últimas décadas. Gracias al análisis de las imágenes que capta del Mediterráneo el satélite europeo Copernicus Sentinel-2, un equipo liderado por el Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y la Universidad de Cádiz ha descubierto la cantidad de plástico flotante en este mar.

Según los datos analizados entre 2015 y 2021, los regueros de basura abarcarían una superficie de aproximadamente 96 kilómetros cuadrados. Este interesante trabajo demuestra que es posible detectar desde el espacio la basura marina. Manuel Arias, investigador del ICM-CSIC y uno de los codirectores del trabajo explica la metodología que han utilizado y sus conclusiones.

La ventana de lanzamiento del cohete más innovador de Europa, el Ariane 6, está fijada entre las 8 de la tarde y las 11 de la noche del 9 de julio. Si la operación sale bien, desde la plataforma situada en la Guayana francesa iniciará su vuelo inaugural este lanzador diseñado para garantizar el acceso independiente de Europa al espacio.

Dice la dra Blanca Madurga, uróloga en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz, que en materia de sexología avanzamos más bien poco. Que en las consultas de andrología ven con más frecuencia a varones jóvenes con serios problemas sexuales , debido a falsas expectativas sobre su pene. Su forma, tamaño o funcionalidad no es la que han visto en internet, o lo que han oído en la calle. Hay falsas creencias en torno a la salud sexual masculinas bastante limitantes, y como hablar de estas cosas a menudo da vergüenza, no se busca el consejo profesional. El libro que ha escrito la dra Madurga no es que vaya a sustituir lo que implica una consulta médica, pero puede ayudar bastante a situarse: Todo lo que necesitas saber sobre el pene y nunca te atreviste a preguntar.