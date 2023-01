La Terraza Ciencia/Mitología Ni hay plantas devoradoras de hombres ni la mandrágora es un afrodisíaco Publicado: 26/01/2023 14:40 (UTC+1) Última actualización: 26/01/2023 14:40 (UTC+1) El biólogo Eduardo Bazo Coronilla desmonta mitos y leyendas en torno al mundo vegetal en su libro "La vida secreta de las plantas" Escuchar la página Escuchar la página

En La Terraza de Radio Euskadi hablamos con Eduardo Bazo Coronilla, biólogo especializado en botánica y amante de la divulgación que acaba de publicar el libro "La vida secreta de las plantas. Mitos, leyendas y bulos botánicos". Se trata de un ameno repaso histórico a cuestiones relacionadas con las plantas que no son ciertas, pero que forman parte de la cultura popular. Eduardo Bazo explica que no existen las plantas devoradoras de hombres, la mandrágora no es un afrodisíaco y no hubo un tiempo en el que una ardilla podía cruzar la península ibérica sin tocar el suelo. El libro "La vida secreta de las plantas" ha sido publicado por la editorial Pinolia.