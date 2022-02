25/02/2022 19:03 mas que palabras Novedad Patricia Godes: "Guía Musical de Londres" Roberto Moso La periodista Patricia Godes ha publicado esta Guia Musical de Londres".Ella te lleva por los garitos que forjaron la leyenda con una prosa tan dinámica y arrolladora como la música de la que habla. Un trabajo imprescindible para quienes hayan disfrutado de bandas como Beatles,Rollings o Pistols Escuchar la página Escuchar la página

Ander Iribar entrevista a la periuodista haciendo un recorrido musical por la capital británica. Comienza en el Soho, el corazón de la música y emplazamiento de The Marquee Club, el recinto por el que pasaron, en el año 1963, unos desconocidos llamados The Rolling Stones. A lo largo de su historia albergó conciertos de grupos míticos como The Who, Pink Floyd, The Faces, The Yardbirds o The Manish Boys, con David Bowie al frente, entre muchos más.

La siguiente parada va desde Mayfair a Covent Garden, el sitio de los teatros y la ópera y emplazamiento del Buckingham Palace, ilustrado en la guía por una foto de los bobbies intentando detener a los fans de The Beatles frente a la verja de Palacio,el día que recibieron la medalla de Miembro de la Orden Más excelente del Imperio Británico.

De allí, Patricia Godes nos lleva a Chelsea y su entorno, con la ruta de los Sex Pistols, el Blaises (el lugar donde cuenta la leyenda que Jimi Hendrix se subió por primera vez a un escenario londinense), el Let It Rock o The Roebuck, en la esquina que conforman Kings Road y Beaufort Street, el lugar donde Steve Jones, Paul Cook y Glen Matlock ficharon a John Lyndon (más conocido como Johnny Rotten) como cantante de Sex Pistols.

En Chelsea nos encontramos con la central eléctrica de Battersea, portada del álbum de Pink Floyd Animals, editado en el año 1977 y continuamos hasta los alrededores de Regent´s Park, siguiendo la huella de The Beatles, siguiendo por Camdem Town, y, después, un trayecto entre Islington y Muswell Hill, el barrio donde surgieron grupos tan londinenses como The Kinks o Fairport Convention.

El recorrido continúa por Notting Hill, Kensington y Hammersmith, haciendo parada por la ruta de Queen antes de adentrarnos en el territorio de David Bowie, entre Lambeth y Brixton. El recorrido finaliza en el Thamesis, donde si no, con Jeff Beck, Jimmy Page, Eric Clapton o Keith Relf de los Yardbirds.

En definitiva: esta guía es una propuesta diferente para adentrase en el Londres más musical y descubrir rincones cargados de historia emocionarnos recordando canciones, grupos y modas que, en muchas ocasiones, han marcado nuestras vidas.