Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA Los partidos navarros ven con preocupación como la corrupción vuelve al centro del debate político RADIO EUSKADI Publicado: 19/10/2024 10:10 (UTC+2) Última actualización: 19/10/2024 10:10 (UTC+2) El caso Koldo que afecta al PSOE, la querella del PP por financiación ilegal contra el PSOE y la condena a Eduardo Zaplana, unidos a las duras acusaciones sobre todo entre populares y socialitas, vuelven a colocar la corrupción como plato principal de la política

El enfrentamiento entre PSOE y PP en todo el Estado marca la agenda política. El caso Koldo que se investiga desde hace meses y otros que el Partido Popular califica de muy graves han llevado a los populares a querellarse contra los socialistas por financiación ilegal. Acusaciones sin base jurídica por el momento y que los socialistas achacan a una intención de embarrar el debate político. Mientras, llega la condena al ex dirigente del PP Eduardo Zaplana castigado con 10 años de cárcel como cabecilla de la trama Erial que desviaba dinero de la ITVs. Desde Navarra, todos los partidos coinciden en la mala imagen que se está trasladando. Desde el PSN reconocen que incluso desde sus propias filas se eleva el tono en exceso pero acusan al PP de incenciar el debate político. El resto de grupos llaman a poner en valor el trabajo político y consideran que cuando se produce un caso hay que atajarlo desde un inicio. En ese sentido, los socios de gobirno del PSN, valoran los pasos dados por los socialistas tras conocerse la posible implicación del ex ministro socialista José Luis Ábalos.

Por lo demás, la propuesta para armonizar la Ley foral de Vivienda con la Ley de Vivienda estatal, supone un paso en el objetivo de poder tomar medidas para controlar el precio de la vivienda. PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y EH Bildu la proponen para facilitar que el Gobierno de Navarra pueda después declarar zonas tensionadas en las que se puedan implantar medidas que controlen los precios de la vivienda. UPN no ve con buenos ojos la medida y pone el foco en la necesidad de construir un gran parque de vivienda pública como solución para el problema. El diagnóstico es compartido por todos: el problema de la vivienda es uno de los mayores retos que afrontan esta legislatura. Los grupos que apoyan el Gobierno subrayan, en todo caso, que el Ejecutivo ya viene tomando medidas desde hace tiempo y que sus resultados ya se empiezan a ver con los alquileres para jóvenes como ejemplo.

La huelga en la Educación Pública sigue de actualidad. Por el mometo, el Departamento de Educación y los sindicatos no llegan a ningún acuerdo. Los sindicatos han hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que se impliquen. Algo que no les atañe, según Geroa Bai, ya que en ningún caso se puede mezclar la negociación presupuestaria con la financiación de las reivindicaciones de los sindicatos de Educación. Al igual que Geroa Bai, Contigo y PSN consideran positivo que, al menos, se haya abierto la negociación entre las partes y dejan en manos del Departamento de Educación la toma de decisiones en este conflicto. EH Bildu pone en valor las reivindicaciones del colectivo de profesores y habla de fallos de comunicación entre ambas partes. UPN, por su parte, es muy crítico con el consejero de Eduación Carlos Gimeno ya que hasta el momento no ha sido capaz de acercar posturas con los sindicatos con sus propuestas.