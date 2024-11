Navarra TERTULIA MUNICIPAL El Gobierno Asiron aprueba junto al PSN el presupuesto de 2025 con el monumento a Los Caidos en el horizonte RADIO EUSKADI Publicado: 29/11/2024 16:18 (UTC+1) Última actualización: 29/11/2024 16:18 (UTC+1) El gobierno municipal se garantiza la estabilidad con el apoyo de los socialistas, mientra que la derecha acusa al PSN de entregarse a Bildu a cambio de mantener los sillones de Maria Chivite y Pedro Sanchez. Mientras, la polémica continúa con el acuerdo para resignificar Los Caídos Joseba Asiron junto a los portavoces de Geroa Bai, Contigo/Zurekin y PSN firman el acuerdo 57:34 min Whatsapp

El Gobierno Asiron aprueba junto al PSN el presupuesto de 2025 con el monumento a Los Caidos en el horizonte

El Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado el presupuesto más alto de su historia. 287 millones de euros que contemplan más de 37 millones de inversión con proyectos como el Paseo Sarasate, Pio XII o el plan de barrios como ejes principales. El Goberno Municipal aprueba su segundo presupuesto en un año y EH Bildu subraya que se aprueba además con tiempo suficiente para que entren en vigor el mismo 1 de enero. Aseguran que son unos presupuestos con los que Iruñea avanza. Geroa Bai y Contigo, socios de gobierno también destacan la garantía que ofrece las cuentas y afean a UPN y PP que no aporten nada a la ciudad con sus continuas crítcias. El PSN, por su parte, apuesta por impulsar la estabilidad que necesita la ciudad. UPN critica a los socialistas por su apoyo a EH Bildu y especialmente al PSN de Pamplona porque considera que no han negociado nada, sino que se limitan a cumplir lo que dicta el PSOE.

Con ese presupuesto, el Ayuntamiento deberá hacer frente a muchos retos. Uno de ellos el del futor de Los Caídos. El acuerdo al que llegaron EH Bildu, PSN y Geroa Bai, ha generado reacciones de todos los tipos. Los firmantes aseguran que es un paso adelante para Pamplona que además de resignificar el monumento, dará una solución urbanística a la zona. Ante las críticas de quienes abogan por el derribo, Geroa Bai puntualiza que no es posible con la legalidad en la mano. No son de la misma opinión ni Contigo ni UPN por razones diferentes. Los regionalistas no aclaran que es lo que harían con el edificio, pero critican el acuerdo por oscuro y sectario. La coalición de izquierdas, por su parte, habla de error histórico por no apostar por la demolición y espera que conforme avance el proceso se pueda rectificar.