Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA Piden la dimisión de dos de los agricultores condenados por asaltar el Parlamento por ser miembros de UPN RADIO EUSKADI Publicado: 14/12/2024 10:10 (UTC+1) Última actualización: 14/12/2024 10:10 (UTC+1) Tras la condena a 19 agricultores por lo incidentes de marzo, los grupos progresistas piden a UPN que tome medidas contra el actual alcalde de Lazagurria y un miembro de su Ejecutiva que han reconocido los hechos. Además, la Cámara de Comptos insiste en la necesidad de reformar el mapa local

Piden la dimisión de dos de los agricultores condenados por asaltar el Parlamento por ser miembros de UPN

La actividad parlamentaria ha estado marcada por el debate de enmiendas a los presupuestos. Sin sorpresas, PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y EH Bildu han hecho valer el acuerdo que tenían y han aprobado enmiendas por valor de 15 millones. UPN, PP y VOX se quejan de que no se ha aprobado ninguna de sus enmiendas y el Gobierno y su socio presupuestario han actuado como un rodillo.

En la semana en la que agricultores y ganaderos han salido con sus tractores por Pamplona a recordar que la situación del primer sector sigue siendo crítica con acuerdos como el de la Unión Europea y Mercosur que ponen en peligro a los agricultores locales, se ha conocido la condena por el intento de asalto al Parlamento el pasado 7 de marzo. Tras un acuerdo con la Fiscalía, 19 agricultores han reconocido los hechos y han sido condenados a penas de entre ocho y cuatro meses de prisión que no tendrán que cumplir. Dos de ellos son miembros de UPN. PSN, Geroa Bai, Contigo/Zurekin y EH Bildu piden a los regionalistas que tomen medidas tal y piden la dimisión del alcalde de Lazagurria, Máximo López, y de Salvador Moreno miembro de la Ejecutiva de UPN. Para VOX se ha criminalizado a unos trabajadores que solo intentaban reivindicar su delicada situación laboral.

La Cámara de Comptos, por su parte, ha publicado un nuevo informe en el que insiste en la necesidad de reformar el mapa local. Recuerda que en 2019 se aprobó una ley que sólo se ha desarrollado en lo que respecta a la financiación local. Sin embargo, con 702 entidades locales considera que no es una organización racional y que debe modificarse con la ley aprobada o con una reforma de la misma, pero con el objetivo de mejorar los servicios para la ciudadanía. El PSN reconoce que no le gusta la ley aprobada en 2019 porque establece órganos de contrapoder y no organos que mejores la gestión. Geroa Bai y EH Bildu defienden que es una ley muy necesaria para mejorar la situación de cientos de pueblo que tienen muy pocos habitantes y necesitan optimizar sus recursos. Contigo/Zurekin y VOX coinciden en la necesidad de reforma del mapa local.

Ibai Crespo (PSN), Mikel Zabaleta (EH Bildu), Pablo Azcona (Geroa Bai), Carlos Guzman (Contigo/Zurekin) y Emilio Jiménez (VOX)