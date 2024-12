Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA El anuncio de cierre de BSH ensombrece la aprobación del sexto presupuesto del Gobierno de Maria Chivite RADIO EUSKADI Publicado: 21/12/2024 10:10 (UTC+1) Última actualización: 21/12/2024 10:10 (UTC+1) El futuro de los 655 trabajadores queda en el aire ante la decisión de la multinacional alemana. El Gobierno de Navarra, sorprendido con la noticia, busca ahora una interlocución con BSH que permita revertir la decisión 57:07 min Whatsapp

La estabilidad presupuestaria es ya una seña de identidad del Ejecutivo Chivite que, una vez más con el apoyo de EH Bildu, saca adelante la ley más importante del año. Buena noticia para PSN, Geroa Bai y EH Bildu que destacan la estabilidad y sobre todo el hecho de que los grupos de derechas lleven ya diez años sin influir en la politica presupuestaria foral. UPN y PP, sin embargo, critican que el gobierno pone la política presupuestaria en manos de EH Bildu, algo que califican de nefasto para Navarra.

Y precisamente tanto regionalistas como populares consideran que la decisión de BSH de cerrar la planta de Esquíroz, es consecuencia de la política que impulsa el Gobierno de Navarra. Hablan de falta de apuesta por la industria y de no invertir lo necesario en I+D+I. El PSN, sin embargo, cree que las deslocalizaciones son un problema a nivel global y no de un gobierno concreto. Al igual que Geroa Bai, ve al Gobierno de Navarra decidido a intentar revertir la situación para los trabajadores. Finalmente, EH Bildu considera que el de BSH es un claro ejemplo de lo que sucede si la politica industrial se basa en multinacionales y no en empresas arraigadas en el territorio.

La estabilidad presupuestaria de Navarra contrasta con la inestabilidad política que predomina en el Congreso de los Diputados. El Gobierno de Pedro Sanchez negocia cada medida hasta el último segundo y cada vez encuentra más dificultades para poner de acuerdo a todos sus socios. Desde el punto de vista foral, UPN y PP no ven futuro en la legistlatura, pero ven a Pedro Sanchez dispuesto a aferrarse al poder por encima de las dificultades que tiene, cada vez, dicen, más acorralado por la corrupción. Los socialistas, sin embargo, defiende que a pesar de lo difícil que resulta, el Gobierno está logrando sacar adelante medidas buenas para la ciudadanía. Geroa Bai destaca la capacidad del presidente español para sobreviri, mientras que EH Bildu, sigue dispuesto a apoyar las políticas progresistas en Madrid, pero adelanta que estará vigilante ante los posibles casos de corrupción que marcan la actualidad.

Angel Ansa (UPN), Kevin Lucero (PSN), Oihan Mendo (EH Bildu), Mikel Asiain (Geroa Bai) y Maribel García Malo (PP)