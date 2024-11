Vivir para ver Entrevista-Conversación Libros de miedo y sus inspiraciones Elixabete Legarda Garamendi Publicado: 18/11/2024 23:14 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2024 23:14 (UTC+1) Conversación con Slawka Grabowska, de Donostia Book CLub, sobre obras literarias de miedo que inspiraron a otros escritores para crear novelas de misterio y terror muy reconocibles Slawka Grabowska, Donostia Book Club 54:46 min Whatsapp

En este mes de Noviembre Slawka Grabowska abre las páginas de libros de miedo. No caemos en la tentación de conversar sobre los más populares o clásicos como Edgard Ala Poe, Drácula, Frankenstein, Carmilla HP Lovecraft o Gustavo Adolfo Becker, porque ya se ha hablado mucho sobre ellos. A puertas de la temporada navideña, Slawka de Donostia Book Club nos habla sobre miedo, sobre influencias de autores sobre otros autores y para ellos ha escogido tres obras que inspiraron otras 3 obras. A cada cual, de mayor reconocimiento que la anterior.

Así es como hoy relacionamos las siguientes creaciones literarias de miedo: 'La maldición de Hill House' de Shirley Jackson con 'El resplandor' de Stephen King. 'La leyenda de Sleepy Hollow' de Washington Irving con 'Hex' de Thomas Olde Heuvelt y 'There are more things' de Jorge Luis Borges con 'Las cosas que perdimos en el fuego' de Mariana Enríquez.

Buena colección de libros de los cuales Slawka también nos ha hecho una selección de textos que escuchamos en las voces de compañeros de Radio Euskadi: Goizalde Landabaso, Iker Zabala y Enrique Rodal. Todo ello bien aderezado con una selección musical de miedo.