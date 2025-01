Vivir para ver Entrevista-conversación El jazz brota en Durango Publicado: 21/01/2025 23:05 (UTC+1) Última actualización: 21/01/2025 23:05 (UTC+1) Conversación con Irati Bilbao con motivo de la publicación de su segundo disco titulado 'Bloom' sobre su trayectoria musical, personal y profesional Irati Bilbao con su nuevo trabajo discográfico 'Bloom' 53:24 min Whatsapp

La música vuelve a ser tema de conversación en Vivir para ver. Nos asomamos a la propuesta sonosra que nos trae nuestra invitada Irati Bilbao. Se trata de su nuevo disco 'Bloom'. Esta joven artista natural de Durango posee una voz privilegida con la que da forma a un buen puñado de composiciones propias. Todo ello para aprender a disfrutar disfrutar del sonido jazz.

Irati Bilbao siempre se ha mostrado interesada por la música, primero como flautista para pasar a trabajar su voz. Se ha formado musicalmente en Musikene, y ha hecho del sonido jazz su hogar. No le ha costado mucho llegar hasta él, pero no surge de la nada porque también reconocemos que ha realizado un recorrido interesante por otras formaciones y otras sonoridades, antes de llegar a donde más cómoda se encuentra. Ha costado tiempo y trabajo pero ya tiene su nuevo disco editado. Se trata de un disco bonito por dentro por sus canciones, pero no menos bonitos por fuera con una cuidada colección de fotografías. Para conformar las canciones, la mayoría compuestas por ella misma, esta duranguesa ha contado con la colaboración de Mikel Núñez al piano, Fran Serrano al contrabajo , Aitor Bravo a la batería y una sección de vientos responsabilidad de Alvaro Zarzuela, Xabier Arriola y Haizea Martiartu.

Personas que aportan sus experiencias y sonidos, para vestir y acompañar la voz de Irati Bilbao que presentarán por primera vez en direco las canciones del disco en la Sala BBK de Bilbao el próximo 15 de febrero de 2025