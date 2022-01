22/01/2022 13:10 déjate llevar LA NUTRICIÓN EN EL BALONCESTO Nace "Menuba", una app de nutrición deportiva aplicada al baloncesto AG Para realizar esta aplicación, el doctorando Ignacio Escribano, hizo una investigación de los conocimientos y prácticas de la nutrición deportiva en jugadoras y jugadores de baloncesto. Escuchar la página Escuchar la página

El conocimiento de la nutrición deportiva entre deportistas suele ser insuficiente e inadecuado, lo que puede comprometer su rendimiento y salud. La falta de apoyo profesional, dificultades en el manejo del tiempo y la falta de conocimiento se convierten en las principales barreras que pueden impedir que las personas que juegan al baloncesto desarrollen comportamientos saludables en línea con recomendaciones de expertos. Para ayudarles, nace Menuba, una app de nutrición deportiva aplicada al baloncesto desarrollada por un investigador de la UPV/EHU.

Incorporar una buena educación nutricional desde edades tempranas es fundamental de cara a facilitar la creación de unos buenos hábitos que se prolonguen hasta la vida adulta. Como parte de su tesis doctoral, Ignacio Escribano Ott, investigador de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, entrenador superior de baloncesto y nutricionista en Liga Femenina 1 de baloncesto, ha publicado recientemente un artículo científico titulado 'A Glimpse of the Sports Nutrition Awareness in Spanish Basketball Players'.