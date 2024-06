déjate llevar ARTE Pujar o no pujar...he ahí la cuestión EITB MEDIA Publicado: 08/06/2024 15:30 (UTC+2) Última actualización: 08/06/2024 15:30 (UTC+2) Este próximo martes Christie´s subasta la Biblia de Quejana, Unos pergaminos que pertenecen a una supuesta biblia del siglo XIII -XIV y que ahora está en manos privadas. Sale a subasta por algo más de 35.000 euros y la cuestión es: ¿quién va a comprar esta Biblia "alavesa"? Escuchar la página Escuchar la página

Nos acercamos, con la ayuda del historiador Santiago Arcediano, al mundo de las subastas de arte. Y es que el próximo martes Christie´s, una de las casas de subastas más famosa del mundo, va a subastar en Londres la conocida como "Biblia de Quejana". Unos pergaminos que pertenecen a una supuesta biblia del siglo XIII -XIV y que hace referencia en sus textos al monasterio de Quejana. Hasta ahora ha estado en manos de un coleccionista privado y se subastará con un precio estimado de entre 35.000 y 58.700 euros.

La Diputación Foral de Álava estudia si pujar o no por esta biblia. El departamento de patriminio, de momento, tiene dudas sobre la procedencia de estos manuscritos, dado que en un inventario realizado en Quejana en 1940, no había ni rastro de los pergaminos. Cabría la posibilidad de considerar esta encuadernación un bien patrimonial, por lo que la institución tendría derecho a tanteo. Algo que, de momento, no se descarta, según afirman fuentes forales.