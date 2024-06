déjate llevar JÓVENES Y ALCOHOLISMO "Veía que el alcohol estaba en mí" EITB MEDIA Publicado: 23/06/2024 15:41 (UTC+2) Última actualización: 23/06/2024 15:41 (UTC+2) Iker empezó a beber alcohol con 16 años. Ahora, con veinticinco, acude semanalmente al grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas de Vitoria-Gasteiz. Escuchar la página Escuchar la página

Según los datos del último Informe sobre Adicciones, elaborado por el Gobierno Vasco, en Álava uno de cada tres menores de 15 años ha probado el alcohol. Y aunque el consumo no aumenta en Euskadi, la edad de inicio no se retrasa, situándose de media en 2023 en torno a los 16,7 años. Esa es la edad media, pero hay chavales y chavalas más jóvenes que beben alcohol.

Atracones, en algunos casos: beber mucho en poco tiempo. Bebidas destiladas con mucha graduación que sus organismos y sus cerebros en desarrollo no asimilan. Atracones que dejan huella y que en algunos casos se convierten en rutina.

Varios estudios hablan también sobre la convergencia de género en el consumo de sustancias, o lo que es lo mismo: las niñas adolescentes a partir de 13 años beben la misma cantidad de alcohol o más que los chicos de su edad. Los organismos públicos trabajan para afrontar esta problemática que incunbe a toda la sociedad.

A pesar de todos los esfuerzos, el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva más consumida en nuestra sociedad y el alcoholismo es la adicción más habitual en Euskadi entre hombres de 26 a 35 años.

Y esa edad cada vez es más baja, según afirman desde Alcohólicos Anónimos 24 horas Gasteiz.