déjate llevar CIBERSEGURIDAD ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar online si no queremos que nos estafen? Publicado: 01/12/2024 14:39 (UTC+1) Última actualización: 01/12/2024 14:39 (UTC+1) Nerea Baez, de JakinCode, nos explica qué detalles tenemos que tener en cuenta y qué datos personales no debemos ofrecer nunca. Ciberseguridad. 13:26 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Tras el Black Friday ahora continúa el periodo de compras masivas por internet con la llegada de las Navidades. Hoy en día la inmediatez y rapidez no solo prima en el sector de la información, también en el de la compra y venta de productos, pero ¿lo hacemos de manera segura? La compra online tiene muchas ventajas, como por ejemplo, no necesitas ir a la tienda y puedes ver todo el catálogo, no tienes que moverte de tu casa... pero también es muy fácil que nos engañen y estafen. Para evitar ofrecer nuestros datos privados y tener un susto hoy queremos conocer qué debemos tener en cuenta a la hora de comprar en internet, para ello hablamos con Nerea Baez de JakinCode.