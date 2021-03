29/03/2021 10:08 Radio Vitoria Gaur Actualidad Entrevista Zupiria: "El lehendakari tiene buena opinión de la OPA de MásMóvil por Euskaltel" EITB MEDIA El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, entrevistado en Radio Vitoria, asegura que "si esta operación sirve para que Euskadi siga estando en primera línea tecnológica será una buena noticia" Escuchar la página Escuchar la página

Ayer conocimos que el Grupo MásMóvil ha lanzado una OPA amistosa por Euskaltel por casi 2.000 millones de euros, con el apoyo de Zegona, Kutxabank y Alba, los tres principales accionistas de la empresa de telefonía.

La OPA, comunicada el domingo a la CNMV, el regulador bursátil, es de 11,17 euros por acción, lo que supone una prima del 26,8 % sobre el precio medio de las acciones de Euskaltel de los últimos seis meses.

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, entrevistado en Radio Vitoria, ha reconocido que él no conocía previamente la noticia, aunque tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, "tenían información del proceso" y, en principio, tienen "una buena opinión".

"Estamos hablando de una OPA que se va a producir entre dos empresas que tienen su sede social en Euskadi, aunque estén participadas por otro tipo de empresas. Si esta operación sirve para que Euskadi siga estando en primera línea en el mundo de la innovación tecnológica, de la digitalización, y para que los ciudadanos tengamos buenos servicios de telefonía y mantener las sedes sociales en Euskadi y los puestos de trabajo, será una buena noticia", ha sostenido.

En cualquier caso, el portavoz del Ejecutivo ha reconocido que estas cuestiones dependerán de la negociación entre ambas empresas, aunque ha recordado que el mundo de la telefonía "comenzó a moverse en Euskadi en la década de los años 90".

"No hace falta que recuerde la evolución del mundo de las telecomunicaciones desde entonces. Ha sido una revolución y probablemente no es más que el inicio de algo que todavía va a ser más brutal, por lo que no somos capaces ninguno de imaginar dónde van a terminar estos procesos de concentración", ha explicado.

Tapia: "Es una oportunidad relevante"

Por otra parte, la consejera de Desarrollo Industrial, Arantxa Tapia, ha considerado "una oportunidad relevante" la unión de estas dos empresas y ha destacado el compromiso de MásMóvil de mantener la sede fiscal y social de Euskaltel en Euskadi tras la absorción.

Tapia ha considerado que la operación empresarial servirá para "mejorar la situación" de Euskadi "desde el punto de vista de la digitalización".

"Servirá para tejer unas redes de infraestructuras 5G, mejorar las redes de fibra óptica, una banda ancha de alta capacidad y de alta velocidad y mejorar nuestra situación desde el punto de vista de digitalización", ha subrayado.

"Por nuestra parte nos toca estar con la máxima vigilancia para que todos esos compromisos sean una realidad", ha concluido la consejera.