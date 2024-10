Radio Vitoria Gaur Actualidad Combatir desperdicio de comida 190 establecimientos en Vitoria venden su exceso de comida a precios reducidos en lugar de tirarla EITB MEDIA Publicado: 02/10/2024 11:02 (UTC+2) Última actualización: 02/10/2024 11:02 (UTC+2) Hoteles, restaurantes, bares, fruterías y todo tipo de tiendas de alimentación buscan fórmulas para no tener que tirar nada de comida al final del día. Las nuevas tecnologías les ofrecen una vía, se trata de la aplicación de móvil 'To good to go' Foto: https://apkpure.com/ 2:14 min Whatsapp

190 establecimientos en Vitoria venden su exceso de comida a precios reducidos en lugar de tirarla

Esta aplicación busca 'salvar comida', es decir, que tiendas de alimentación, restaurantes o bares no tiren al final del día los productos sobrantes y lo puedan aprovechar vecinos y vecinas de Gasteiz a un precio reducido. Es un paso más en el cuidado del medio ambiente.

En nuestra ciudad hay 190 negocios adheridos a la app 'to good to go': bares, restaurantes, supermercados... Mediante la aplicación el usuario reserva los packs sorpresa, ya que no sabes el contenido de lo que vas a recoger. El objetivo es salvar comida del desperdicio, alimentos que están en buen estado para consumir a un precio reducido.