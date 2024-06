el combinado Ellas El arrepentimiento EITB MEDIA Publicado: 07/06/2024 13:36 (UTC+2) Última actualización: 07/06/2024 13:36 (UTC+2) El arrepentimiento y la culpa son diferentes pero están directamente relacionadas. Las tertulianas Isabel Garcia Langarica y Paula Fernández reflexionan sobre lo que supone arrepentirte y el psicólogo David Salinas nos aclara que lo importante es no castigarse. Escuchar la página Escuchar la página

El arrepentimiento

Todos y todas sabemos que pasamos por este mundo con cuotas de felicidad, de sufrimiento y de incertidumbre. No todas nuestras decisiones son acertadas, ni son el reflejo de la perfección. Por supuesto. Nos toca ser conscientes de que somos seres falibles; erramos y por eso, terminamos lamentándonos de ciertas actuaciones, de caminos que finalmente no hemos recorrido o incluso, de relaciones que han fallado o no se han llegado a dar.

Y ahí, en esos caminos sin recorrer o en esas actuaciones que no tenían que haberse dado como tal, aparece el arrepentimiento. La Universidad de Harvard ha realizado una investigación sobre la felicidad que ha durado 85 años. En esta investigación se ha incluido la siguiente pregunta: '¿Cuál es el motivo por el que más se arrepienten las personas al final de la vida?'. Pues bien, las personas entre los 70 y 90 años que han respondido a esta cuestión han dicho que han dedicado un tiempo excesivo a preocuparse y muy poco a actuar de forma que se sintieran vivos de verdad.

Las tertulianas Isabel Garcia Langarica y Paula Fernández reflexionan sobre estas cuestiones y el psicólogo David Salinas recuerda que lo importante es no castigarse, tener en cuenta de que siempre nos arrepentimos de algo que ya ha pasado, por lo que recomienda tomar conciencia nueva y aprender.