Universo RV Universo legal ¿Pueden las leyes 'frenar' la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones en Vitoria-Gasteiz? EITB MEDIA Publicado: 18/11/2024 15:09 (UTC+1) Última actualización: 18/11/2024 15:09 (UTC+1) Mikel Roa, abogado, aclara en nuestro Universo Legal todas estas cuestiones. La implantación de Zona de Bajas Emisiones en nuestra ciudad no prohibirá el acceso de vehículos sin etiqueta ambiental hasta 2027

Vitoria-Gasteiz tiene desde el pasado viernes una ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones. Entrará en vigor en 2025 en el Casco Viejo y varias calles del Ensanche, donde habrá restricciones para el tránsito de ciertos vehículos, pero no será hasta el 1 de enero de 2027 cuando se prohíba el acceso de los coches sin etiqueta ambiental y hasta 2030 cuando esa prohibición se extienda a los que tengan la B, salvo algunas excepciones. El pasado viernes se aprobó en el ayuntamiento gasteiztarra la zona de bajas emisiones. Su implantación no prohibirá el acceso de vehículos sin etiqueta ambiental hasta 2027 pero hay muchas cuestiones que vamos a tener que tener en cuenta y sobre todo, hay zonas a las que si no cumplimos con lo que nos pidan no vamos a poder acceder, va a ver calles que no vamos a poder circular.

Mikel Roa, abogado y colaborador de Radio Vitoria, aclara en nuestro Universo Legal todas estas cuestiones. ¿Qué dice la ley? ¿Pueden las leyes 'frenar' la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones en Vitoria-Gasteiz?

La DGT ha establecido cuatro tipos principales de etiquetas ambientales, cada una basada en el impacto medioambiental del vehículo. Hablamos de ellas, analizamos las fases de implantación de estas medidas y lo que pueden suponer para algunos trabajadores y para ciudadanía en general.