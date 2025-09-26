GRUPO EITB El domingo Gran estreno de "Zeru Ahoak", la nueva ficción en euskera de EITB, este domingo en ETB1 y PRIMERAN Publicado: 26/09/2025 12:24 (UTC+2) Última actualización: 26/09/2025 12:27 (UTC+2) Dirigida por Koldo Almandoz, llega a EITB dos días después de su estreno en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Tras el exitoso fenómeno basque noir de "Hondar Ahoak", vuelve la inspectora Nerea García, interpretada de nuevo por Nagore Aranburu. 0:35 Whatsapp

Este domingo, 28 de septiembre, EITB estrena "Zeru Ahoak" (2025), la nueva ficción del director Koldo Almandoz, que llega tras hacer historia en el Festival de San Sebastián. Y es que, por primera vez, una serie en euskera participa en la Sección Oficial. Será este mismo viernes, en el Kursaal; y, tras esa proyección en pantalla grande, dos días después, podremos ver el primer capítulo en ETB1 y en la plataforma PRIMERAN. Será a partir de las 22:00 horas.

"Zeru Ahoak" es la segunda parte de la exitosa "Hondar Ahoak" estrenada también por EITB en 2020. La protagonista continúa siendo la inspectora Nerea García (Nagore Aranburu), aunque más decidida, más solitaria y con más enemigos que nunca.

Nerea Garcia está pasando una mala racha, han transcurrido cuatro años desde que fuera expulsada de la Ertzaintza y vive aislada recluida en su casa de Bilbao. La aparición del cadáver de una mujer, asesinada en algún tipo de ritual, lleva a su antiguo jefe a pedirle ayuda con la investigación. Lo que Nerea no sospecha es que los fantasmas del pasado y del presente le obligarán a descender a las cloacas de la ciudad, donde nada ni nadie es lo que parece.

Junto a Nagore Aranburu, el elenco de intérpretes está formado por Josean Bengoetxea, Ramón Agirre, Sara Cózar y Miren Gaztañaga, entre otros. El guion es de Koldo Almandoz y Harkaitz Cano; y la música ha sido creada por Aitor Etxebarria. Se trata de un trabajo de las productoras Txintxua y Garabi Films, con la participación de la Diputación Foral de Gipuzkoa, RTVE y EITB.

Toda la temporada de "Hondar Ahoak" está disponible en PRIMERAN; y, a partir de este domingo, semana a semana, un nuevo capítulo de "Zeru Ahoak", en ETB1 y en la plataforma de streaming de EITB.