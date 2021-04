Estreno de la comedia juvenil "Hardball", este viernes, en ETB1

29/04/2021 11:32

televisión

Éxito internacional

EITB Media

Con el fin de fomentar el uso del euskera coloquial, EITB ha hecho un esfuerzo especial en el doblaje de la ficción "Hardball".

Este viernes, 30 de abril, ETB1 estrena la nueva teleserie juvenil "Hardball". La producción australiana de éxito internacional se emitirá todos los viernes después del informativo "Gaur Egun", sobre las 21:00 horas. Además, a la misma hora, eitb.eus ofrecerá nuevos capítulos en directo. Una vez emitidos, los capítulos estarán accesibles desde cualquier dispositivo a través de EITB alacarta. Así mismo, EITB subirá los capítulos de la teleserie a su canal de YouTube.

Cuando el padre de Mikey logra un contrato para jugar en el equipo de rugby de los Western Sydney Bullfrogs, deciden dejar su vida en Nueva Zelanda para mudarse a Australia. Se alojarán en el taller mecánico de su tía, que parece tener las habilidades sociales de una tostadora.

Mikey empezará en su nueva escuela de inmediato, donde conocerá a sus nuevos compañeros, entre los que destacan Tiff, Jerry y Salway. También descubrirá que todos los niños y niñas del colegio están obsesionados con un juego de pelota. En el antiguo colegio de Mikey, el rugby lo era todo, pero aquí no eres nadie si no sabes jugar a hardball. Salway y Jerry, descubrirán que el protagonista tiene una gran habilidad para este juego. Mikey aún no lo sabe, pero el juego de pelota hardball está a punto de cambiar para siempre su vida.

Dirigida por Darren Ashton, Kacie Anning y Fadia Abboud, el reparto está compuesto por los jóvenes interpretes Semisi Cheekam (Mikey), Logan Reberger (Jerry), Reannah Hamdan (Salway) y Erin Choy (Tiff).

Además, "Hardball" ha recibido numerosos premios y nominaciones, entre el que destaca el galardón Emmy Kids Internacional en 2020 a la mejor serie en la categoría Live-Action. También ha recibido el premio Japón del año pasado en la división infantil,; el premio Juventud Internacional 2020 a la mejor ficción; un galardón en el Festival Internacional de Cine de Houston Worldfest 2020; el premio BANFF World Media Rockie 2020, en la categoría juventud y ficción; el galardón SAE ATOM Awards 2019 al mejor programa infantil, y en el Festival Internacional de Cine Infantil de Chicago 2019 el premio a la mejor serie en la en la categoría Live-Action.

Apuesta por el euskera coloquial, en EITB

EITB pretende potenciar el uso del euskera coloquial tanto en las ficciones propias como en los doblajes de las teleseries de producción ajena. Este ambicioso proyecto, enmarcado en la estrategia del grupo para impulsar el uso del euskera, se ha puesto en marcha con el cuidado doblaje de la serie "Hardball".

Como apunta Asier Larrinaga, jefe de Servicio de Euskera de EITB Media, en el doblaje de esta nueva serie "se ha trabajado mucho para mantener el tono coloquial de las conversaciones originales. En el lenguaje cotidiano de los jóvenes de la ficción, los videojuegos y los deportes son referencias habituales y se han respetado como tal. Su deporte favorito, por ejemplo, el juego de pelota de cuatro cuadros, ha tenido que ser adaptado al euskera, ya que es totalmente desconocido en Euskal Herria".

Añade Larrinaga que también ha habido que prestar especial atención al lenguaje del protagonista principal, Mikey, "que utiliza expresiones curiosas: «sweet as!» (mola du!), «choice!» (itzel!), «bro» (zapo)... Más allá de las palabras y expresiones, en la versión en euskera se ha cuidado mucho que la traducción de las conversaciones de los personajes no se alejara del tono informal de la serie ".