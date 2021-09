La película 'Redención', el miércoles, en ETB2

13/09/2021 12:53

Billy Hope un boxeador que ha conseguido llegar a lo más alto de su carrera intentará luchar para volver a la vida que tenía antes del suceso qe hara que cambie su vida junto a su mujer y a su hija.

Este miércoles, ETB2 emitirá Redención, una película dirigida por Antoine Fuqua (Los siete magníficos, The Equalizer. El protector) que está protagonizada por Jake Gyllenhaal (Animales nocturnos, Demolición), Rachel McAdams (Doctor Strange (Doctor Extraño), Spotlight), Forest Whitaker (Rogue One: Una historia de Star Wars, La llegada), Miguel Gomez (The Strain, The Domino Effect), Naomie Harris (Moonlight, Spectre) y la joven actriz Oona Laurence.

La película cuenta la historia de Billy Hope (Jake Gyllenhaal) un luchador que ha conseguido llegar a lo más alto de su carrera. Pero tras haber gozado de muchas victorias y premios en el pasado un suceso hace que su vida junto a su mujer Maureen (Rachel McAdams) y su hija Leila (Oona Laurence) cambie por completo. Tras caer en la desgracia, el boxeador no se rendirá y luchará para enfrentarse al pasado y recuperar su vida.

No te pierdas Redención, el miércoles, 15 de septiembre, a las 22:30 horas, en ETB2.