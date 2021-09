ETB1 estrena el nuevo concurso "Zurekin Bat" este lunes

17/09/2021 13:33

televisión

Estreno

EITB Media

Ainhoa Etxebarria presentará el concurso de lunes a jueves, a las 21:30 horas, en ETB1 y eitb.eus. Se trata de una de las principales apuestas de ETB para esta temporada dirigida a los jóvenes y al público familiar.

A partir de este lunes, Ainhoa Etxebarria presentará el nuevo concurso "Zurekin Bat" de Euskal Telebista, que se emitirá de lunes a jueves, de 21:30 a 22:30 horas en ETB1 y eitb.eus.

Es una de las principales apuestas de ETB para esta temporada, dirigida a los jóvenes y al público familiar. Basado en el formato internacional de éxito "We Belive in You", el entretenimiento y el compañerismo serán los pilares fundamentales de este divertido concurso diario.

Se trata de un formato de preguntas y respuestas. Dos equipos de cuatro miembros lucharán por cumplir su sueño. Ambos equipos se enfrentarán a lo largo de la semana, con el objetivo de ganar los 800 euros diarios en juego y llevarse el bote del programa. Los miembros del equipo tendrán la oportunidad de medir su sabiduría, y tendrán que responder a las preguntas de cultura general en tres tandas. Eso no es todo, ya que para obtener el premio tendrán que enfrentarse a un último reto.

Todo el equipo tendrá que jugar con un solo objetivo, un sueño común que quiere hacer realidad. Para ello, deberán elegir un portavoz o líder. Sin embargo, hay una particularidad: los miembros del equipo tendrán la oportunidad de ver cada pregunta del concurso antes que sus representantes, y decidirán como grupo si el líder conoce la respuesta o no. Si es así, subirá la apuesta. Por tanto, la confianza en el o la portavoz jugará un papel importantísimo, cuánto más se confíe en sus conocimientos, ¡más posibilidades tendrá el equipo de ganar!

El programa contará con una dinámica divertida, así como con un trato cercano con los concursantes. Además, se vivirán momentos muy emocionantes cuando los grupos y cuentes las razones de luchar por hacer realidad sus sueños compartidos.